Desesperada, Patricia Bullrich suplica salvataje a Milei

Tenaz ella, estuvo días atrás en TN (Grupo Clarín), pero no obtuvo respuesta alguna del economista liberal. "El voto de Milei va a ser importante (...) Hay que pensar un espacio, pero no lo veo para Ministerio de Economía. Me parece que, si tiene 10 o 12 diputados y algún senador, y nosotros podemos trabajar con jóvenes que tienen la idea de la libertad y apoyan un cambio como el que proponemos, sería interesante. De ninguna manera diría Milei es mi límite, ya pasó", había dicho la camaleónica dirigente peronista, ahora anti-K.