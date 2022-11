El atributo físico de ser bajito no debería ser un complejo masculino; a artistas de Hollywood como Dany Devitto con sus 1,52 metros de estatura no le impidió gozar de la fama mundial ni finalmente encontrarse con el amor de su vida, Rhea Perlman. Tampoco a la ex top model argentina Valeria Mazza pareció afectarle que su marido Alejandro Gravier sea más bajo, quien en la ceremonia nupcial portó una elegante galera para que no sea advertida su estatura.