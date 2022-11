Ricardo López Murphy durísimo con JxC: "Nos hace mal el carrusel de candidatos"

No hemos podido arreglar los conflictos que tenemos en muchas jurisdicciones en donde no hay PASO. Lo primero que tenemos que arreglar es eso y lo segundo un programa que le dé tranquilidad a los argentinos, mientras que las candidaturas yo prefiero que las resolvamos más adelante. Nos tenemos que ocupar en anunciar por qué va a ser diferente con nosotros No hemos podido arreglar los conflictos que tenemos en muchas jurisdicciones en donde no hay PASO. Lo primero que tenemos que arreglar es eso y lo segundo un programa que le dé tranquilidad a los argentinos, mientras que las candidaturas yo prefiero que las resolvamos más adelante. Nos tenemos que ocupar en anunciar por qué va a ser diferente con nosotros

Más allá de que el Frende de Todos (FdT) no pudo, hasta ahora, suprimir las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2023 en el congreso, a nivel provincial 12 provincias ya han optado por desmarcarse de las elecciones presidenciales y desdoblar sus respectivos comicios, mientras que la mayoría del resto aún no lo definió. Neuquén, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chacho, Misiones, Chubut, Río negro, Catamarca, La Rioja, Córdoba ya lo hicieron.

De todas maneras, recordar que días atrás, el PRO adhirió al mecanismo que había aprobado JxC en septiembre: "Donde no haya acuerdos, irán a elecciones partidarias". "Los referentes provinciales decidirán -con intervención de los referentes de los partidos nacionales- el mecanismo más idóneo para definir las listas de candidatas/os a cargos provinciales", sostuvieron y agregaron:

"En aquellos distritos donde no se consiga un acuerdo para establecer el método más idóneo de selección de candidatos/as, la coalición opositora definió que se realizará internas abiertas en la que "se considerarán como electores sólo a los afiliadas/os de los partidos que integren la alianza de Juntos por el Cambio (o la denominación equivalente que tenga en cada provincia) y los ciudadanos no afiliados a ningún partido político".

La última provincia en confirmar el desdoblamiento de las elecciones fue Jujuy. Este sábado, el gobernador de aquella provincia y líder de la UCR Nacional, Gerardo Morales lo confirmó. En ese sentido anunció que se realizarán las elecciones provinciales el próximo 7 de mayo de 2023. De esa forma, se desdobló del calendario de los comicios. Esa misma fecha, a su vez, los ciudadanos jujeños elegirán a los convencionales constituyentes a cargo de debatir la reforma parcial de la Constitución local. Desde el gobierno habían defendido la medida. Tiempo atrás, trascendió que la decisión de desdoblar las elecciones eran para que los argumentos de la reforma constitucional “no se mezclen” con la disputa nacional, y con el objetivo de que los ciudadanos puedan “juzgar bien” al gobierno.

Por tal motivo, el ministro de Gobierno consideró que la fecha definida es relevante debido a que es intermedia “y que Jujuy debe elegir algo tan importante como su gobernador y vice alejado de lo que pase en Nación”.

Contra el dólar soja

En la misma entrevista radial, el diputado liberal cuestionó el nuevo dólar soja con que se espera que las cerealeras aporten US$ 3 mil millones de recaudación: “Es un préstamo carísimo que ya ha dado grandes pérdidas, estás comprando a 225 y vendiendo a 160 y pico. Es un parche y una discriminación enorme con los otros sectores de la economía”.

En esa línea aseguró que es “inútil, lo que hace es asegurar futuras exportaciones. Hemos estado jugueteando al borde del abismo, hay pérdidas que están ocultas. No podemos generar con la población esa angustia y esa fantasía. Los países necesitan cierto horizonte y serenidad, saber una expectativa razonable”.

Asimismo coincidió que se debería hacer un ajuste porque “no hay muchas alternativas” y que el armado político de la oposición “no debe ser un carrusel”. Y añadió “O lo hacemos rápido o el gobierno futuro marcha, acá no va a ver una luna de miel, va a ver un tiempo mínimo donde se espera que el nuevo gobierno actúe con transparencia para poner en orden este caos”.

Por último, cerró: “Debemos transformarnos en un país que le de confianza a quienes quieran invertir sino vamos a pasarla muy mal, todo lo que no hemos hecho en estos años del kirchnerismo, es lo que hay que hacer", concluyó.

