Ricardo López Murphy tildó de "salame" a Daniel Arroyo

image.png Daniel Arroyo propuso declarar a Marcos Paz como la "Capital Nacional del Jamón Crudo Argentino”.

Y defendió: “Siendo un producto de calidad desarrollado totalmente en nuestro país, con valor de competencia en el mercado internacional derivado de cerdos argentinos, alimentados con maíz y soja argentina, y producido por manos argentinas bajo la denominación Jamón Crudo Argentino; creemos fervientemente en la importancia de reconocer, alentar y fomentar este tipo de economías regionales que doten de competitividad nuestro mercado interno y refuerce nuestra soberanía alimentaria”.

El atemporal proyecto consta solo de dos artículos que detalla "declárase Capital Nacional del Jamón Crudo Argentino, a la ciudad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires". En sus breves carillas de considerados, Arroyo defendió que la localidad ya fue declarada Capital Provincial en el mismo rubro y que desde 2010 se realiza la "Fiesta Regional del Jamón - Marcos Paz Capital Nacional del Jamón Crudo Argentino".

Cabe destacar que la ciudad es gobernada desde 2003 por Ricardo Curutchet, un ex radical que ha logrado constantes reelecciones gracias a su habilidad mudable de generar acuerdos en los que convivan la UCR, agrupaciones vecinales, peronistas y kirchneristas.

López Murphy en TN

Ricardo López Murphy tras sus críticas a Arroyo, conversó en TN donde profirió críticas contra el gobierno y analizó la situación económica dando su opinión sobre la figura del superministro Sergio Massa.

Captura de pantalla (216).png De cara al 2023, Ricardo López Murphy sostuvo: "Si no tenemos una victoria arrolladora, no habrá gobernabilidad en la Argentina”.

“Massa le dio al gobierno la idea de que alguien se ocupa. Pero esto no alcanza. Si a Massa le va mal, el gobierno está listo. Las altas tasas son producto de la inflación motivada por el plan platita. Massa solo logró renovar la deuda interna”.

Además con fuerte críticas a JXC afirmó que la clave de la coalición opositora es “tener un buen programa, tener reglas de juego razonables”. “Mi preocupación está en que tengamos un programa para crear una nueva institucionalidad. Bcra autónomo. Necesitamos un programa integral de estabilización y crecimiento. Se Tiene que ir a un orden monetario donde se independice el BCRA. Hay que Balancear y poner en superávit en las cuentas comerciales”, sugirió

También cuestionó la iniciativa del gobierno y sectores del FdT de suspender las PASO en algunas provincias, a meses del año electoral. “El gobierno está haciendo un operativo para afectar el marco electoral. Por ejemplo con la ofensiva contra las Paso. Eliminar las paso es volver a la rosca, a un régimen anacrónico. Sería muy poco sano para la ciudadanía. Quieren romper el régimen electoral a pocos meses del año electoral”.

También criticó el operativo K de calificar de "odio" los discursos de los medios de comunicación y referentes no oficialistas y se distanció de esa estrategia de parte del PJ. “En última instancia nuestra propuesta no puede ser el odio. El Che Guevera y Fidel Castro son el Odio. A mí me vas escuchar repetir las ideas de Alberdi, de constituir la unión nacional, el programa de Concordia.

Por último aseguró que los países exitosos del mundo responden a un orden liberal, en lo político, económico y cultural y que el éxito del país radica en formular un régimen “permanente y estable”. Pero para ello la oposición debería obtener un triunfo “arrollador”.

“Para proponer reformas y que se mantengan, tenemos que tener un triunfo arrollador del 55% que nos permita tener mayoría en el Senado, en la cámara de diputados. Argentina necesita una reforma profunda. Entonces desde esa fortaleza convocar un programa de cambios que generen el mayor consenso posible. Tenemos que lograr un régimen estable y permanente. Si no tenemos una victoria arrolladora, no habrá gobernabilidad en la Argentina”, concluyó el economista liberal.

Más contenido de Urgente24

Muy lento el BCRA: Sojeros al dólar blue, que se escape

El día que nacieron los emoticones

Obsesión del oficialismo por las "tetas" de Carolina Losada

¿Una enfermedad rara? Síndrome de Pitt-Hopkins

Ay, Miguel Cepo... BCRA ahora retrocede con dólar soja (¿?)