Ricardo López Murphy se metió en la pelea entre UCR y PRO

Además destacó que JXC debe trabajar en “construir el porvenir”. “El país sufre a un Gobierno de muy malas características y está ansioso de que haya una alternativa vigorosa", sostuvo el diputado.

También aclaró que "no es enriquecedor ese debate" y que "fue inapropiado el comentario (de Morales) y desafortunada la réplica (de Macri)".

Asimismo, se refirió al escándalo del gobierno en medio de las internas que terminó con la salida del ahora exministro de Desarrollo productivo Matías Kulfas como “una torpeza”.

Consultado en este sentido sobre el desarrollo y estancamiento productivo de Argentina el diputado opinó: “Hace muchos años que no crece. Uno de los principales problemas es que no invierte, y no invierte en gran medida por el riesgo país que tiene, por las malas políticas y falta de credibilidad que este gobierno genera y manejos turbios".

En la misma línea y vinculado con la disputa entre la UCR y el PRO añadió: "Lo peor que se puede hacer es crear conflictos dentro de la oposición, cuando necesitamos toda la fuerza posible para lidiar con una crisis de características colosales y una falta de credibilidad enorme en el país por propios y extraños", cerró.

El exministro de economía continúa en contacto con JXC. Participó el lunes pasado de la tercera Convención del espacio liberal de Juntos Por el Cambio celebrada en Quilmes y organizada por la agrupación liberal del PRO, Apertura Republicana y por Republicanos Unidos, en la que estuvieron presentes dirigentes como Patricia Bullrich, y el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel.

“Hoy en Quilmes, con mi vieja amiga @PatoBullrich defendiendo con coraje y determinación, la libertad, la República y la Constitución”, escribió el diputado en su cuenta de Twitter.

