Obsesión del oficialismo por las "tetas" de Carolina Losada

La obsesión de Vargues con Carolina Losada viene desde hace rato, ya que cuando la periodista solo era precanditada a senadora (2021), la conductora y modelo la imitó en un video que se volvió viral en el que entre otras cosas decía: "Me prometieron un sueldazo, así que vótenme. No, no tengo propuestas, pero tengo tetas y las puedo mostrar".