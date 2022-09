Alerta de Carolina Losada por la "candidatura kirchnerista" en la ONU

Es que para la senadora nacional, "si el gobierno lo promueve, no es la Argentina la que lo hace. No es una candidatura del país. Es una candidatura del kirchnerismo", agregó la senadora, entendiendo que el actual presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU no cumple cabalmente con los requisitos establecidos por la resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dispone que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos "será una persona de intachable reputación moral e integridad personal que tenga la experiencia, incluso en la esfera de los derechos humanos, y el conocimiento general y la comprensión de diversas culturas necesarios para el desempeño imparcial, objetivo, no selectivo y eficaz de las funciones de Alto Comisionado".