Sergio Massa: Entre viaje a USA, dólar-soja y atentado a CFK

“La turbulencia política, provocada por el avance de la causa judicial que enfrenta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las movilizaciones en su apoyo, jugaron inicialmente a favor de la gestión del flamante ministro, quitando el foco de la economía y posibilitando que las medidas de ajuste pasaran bastante desapercibidas, pero habrá que ver qué sucede en el futuro”, indicó.

El director del CENE subrayó que, “tras un caótico julio, en que el dólar paralelo llegó a cotizar a 350 pesos, a partir de la asunción de Sergio Massa al frente al ministerio de Economía, se evidenció una mayor calma en los mercados. Ello obedeció a que el Ministro no sólo ratificó la decisión de cumplir el acuerdo con el FMI, sino a que adoptó medidas concretas en tal dirección: anunció que el Banco Central no financiará el déficit fiscal de acá a fin de año; dispuso el congelamiento de vacantes en el sector público; puso en marcha el ajuste de tarifas de los servicios públicos, y recortó partidas en Educación, Salud Pública, Transporte, Obras Públicas y Desarrollo Territorial, dando credibilidad a aquel compromiso”.

“Por el lado de los ingresos, la AFIP dispuso un adelanto extraordinario del impuesto a las ganancias para unas 1.900 grandes empresas. También se completó, con un 85% de aceptación, un canje de bonos en pesos que posibilitó extender cerca de 2 billones en pagos, inicialmente previstos entre agosto y octubre de este año, por otros instrumentos que vencen en 2023. De esta manera, el Ministro se dispone a enfrentar la evaluación del FMI con mejores números fiscales que los de sus dos antecesores”, continuó el economista.

Reservas del Banco Central

“Sin embargo, la gran asignatura pendiente sigue teniendo que ver con las reservas del BCRA. Si bien es cierto que, tras la suba de las tasas de interés, se frenó su caída, se está lejos de cumplir el compromiso de incrementarlas en 5.800 millones de dólares en 2022. En tal sentido, no se entiende por qué no se autoriza la liquidación de las divisas provenientes de las exportaciones de soja al tipo de cambio turista por un plazo de 30 días. Dado que la soja no integra la canasta de consumo de la mayoría de la población, la medida tendría un mínimo efecto sobre la inflación y alentaría un fuerte e inmediato ingreso de divisas a las exhaustas arcas del Banco Central”, propuso Beker.

“Los pasos dados son necesarios pero insuficientes para hacer frente a una inflación de la envergadura de la que afecta a la Argentina. Más allá de las fluctuaciones en el índice de un mes al otro, se requiere un plan integral de ataque, si se pretende bajarla significativamente. Es posible que el ministro aproveche su estadía en Washington para acordar detalles de tal plan con el Fondo Monetario Internacional y lo anuncie a su regreso”, concluyó el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano.

Misión a USA

Sobre el viaje de Massa a USA y las reuniones que tendrá, ahora bajo el tinte del atentado a CFK, el periodista Marcelo Bonelli escribió en Clarín que la clave del viaje en busca de financiamiento y apoyo, será el encuentro con David Lipton, del Tesoro de Estados Unidos.

También negociará con Mauricio Clever Carone, jefe del BID, que tiene trabado un paquete de US$ 800 millones para la Argentina.

Bonelli además citó conversaciones con empresarios y ministros, afirma que: “Los hombres de negocios estaban inquietos: vuelven a temer que la política –y ahora el prontuario de la vice- compliquen aun más la delicada economía”.

A eso se suma lo de anoche en Recoleta: “El grave, y absolutamente repudiable atentado de este jueves a la noche contra la vice, agregó una fuerte dosis de inquietud y temor en el círculo rojo. Aún se desconoce la magnitud del impacto político”.

Pero el periodista especializado en economía agrega que CFK “le dio “carta blanca” a Sergio Massa y su criterio racional para calmar la economía. En eso –es paradójico– coinciden con el establishment: Massa sería la última oportunidad de evitar el abismo económico”.

Sobre el dólar-soja de Massa, Bonelli advierte que “dólar-soja inicial fue un fiasco tremendo: hubo 60 minioperaciones por solo U$S 4 millones”.

Dólares en Manhattan

“Ademas, cerraría un inquietante acuerdo: un convenio con la AFIP de EE.UU. para acceder a información confidencial de los depósitos de argentinos en Manhattan”, añade Bonelli.

Por último, otra contradicción con la que deberá lidiar Massa: “David Lipton, el auditor del Tesoro para Argentina. (Massa) Le tendrá que pedir apoyo a la misma persona que Alberto y Cristina denunciaron por darle un préstamo extraordinario a Mauricio Macri”.

Otras lecturas de Urgente24:

Raro: Intentan matar a CFK, Alberto decreta feriado nacional

¿Circo por CFK? "No les creo nada" y JXC sin comunicado

Un hombre intentó asesinar a CFK en Recoleta

Atentado a CFK: ópera en C5N y correctivo a Tetaz en TN