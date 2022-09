Atentado a CFK: ópera en C5N y correctivo a Tetaz en TN

https://twitter.com/Nestorgrindetti/status/1565508495889338368 No podemos vivir de esta manera. Es gravísimo lo que le acaba de suceder a la Vicepresidente. Es inadmisible la violencia política. Me solidarizo con ella. https://t.co/zSpL1oelnp — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) September 2, 2022

Tenso cruce en TN: Martín Tetaz vs. Luciana Geuna y Maru Duffard

Un caliente intercambio se vivió al aire de TN cuando el diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, aseguró que lo sucedido con CFK no era indicio de "violencia política".

"Yo no veo un clima político tan caliente. Hasta ahora lo que había visto del lado de la oposición, o entre comillas de la oposición, es a una gente que se acercó al domicilio para insultar a la Vicepresidenta sin mayor éxito y un Rappi hoy a las 18:00 pasó por la zona, que fue trending topic, que pasó en bicicleta e insultó", lanzó el economista.

Ante esto, Maru Duffard, contestó: "Perdón, Martín, pero al mismo tiempo que vos estás diciendo esto estamos viendo las imágenes. Una persona que le apunta a la cabeza a la Vicepresidenta de la Nación. Más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con Cristina Fernández de Kirchner esto es grave institucionalmente. Hay una persona con un arma apuntándole en la cabeza a la Vicepresidenta de la Nación".

"Yo veo quinientas personas en la casa de CFK tratando de tapar el ajuste que está haciendo este Gobierno", insistió Tetaz. Esta frase incomodó visiblemente al panel del programa, aunque fue nuevamente Duffard quien logró hacerse escuchar."Está bien, Martín, pero vincular este hecho con una situación de querer tapar la situación económica, me parece que no", exclamó la conductora, pero el diputado insistió:

Ustedes están relacionando la violencia política en la Argentina, que no existe porque no hay violencia política en la Argentina, con una situación de un tipo que hasta ahora no hay ninguna evidencia que no sea un descerebrado que apareció de la nada Ustedes están relacionando la violencia política en la Argentina, que no existe porque no hay violencia política en la Argentina, con una situación de un tipo que hasta ahora no hay ninguna evidencia que no sea un descerebrado que apareció de la nada

"Y tampoco lo contrario", intervino Luciana Geuna visiblemente molesta con la postura de Martín Tetaz, "ahora la información es que hay un hecho gravísimo en la historia de nuestro país que tiene que ser perfectamente esclarecido".

"Gravísimo, pero no hay una violencia política escalada. Cuando a Bolsonaro le clavaron un cuchillo en medio de una manifestación, ¿fue gravísimo o no? Gravísimo. ¿Había violencia política en Brasil en escalada y la democracia peligraba?", le retrucó el economista radical. Con sequedad, Geuna espetó: "Ahora no estamos hablando de eso".

"Pero sí, chicas. Están tratando de crear una situación de violencia política que escala hasta una situación de atentado contra una Vicepresidenta", dijo Tetaz, alzando la voz.

Sin intenciones de disimular su disgusto, Geuna frenó en seco al diputado. "Martín, por Dios, ya está. Estamos hablando de un momento de la Argentina donde acaban de poner un arma en la cabeza de la Vicepresidenta de la Nación. Punto", sentenció.

