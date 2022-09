Sexo pago y celebrities, US$ 500 millones para OnlyFans

Después de que Beyoncé mencionara el sitio en el remix de la canción de Megan Thee Stallion, 'Savage', en abril de 2020, hubo una explosión de concurrentes.

Bella Thorne estableció un récord de OnlyFans cuando ganó más de US$ 1 millón dentro de las 24 horas posteriores a unirse a la plataforma en agosto de 2020 y más de US$ 2 millones en menos de 1 semana.

bella thorne3.jpg Bella Thorne.

2022

Los pagos de dividendos a Leo Radvinsky, pornógrafo de Internet, fueron revelados por la compañía con sede en el Reino Unido el jueves, ya que reveló un aumento de 7 veces en las ganancias.

Los pagos de US$ 284 millones en 2021 y US$ 233 millones en 2022 convierten a Radvinsky en uno de los propietarios mejor pagados de una empresa emergente de Internet en Gran Bretaña y subrayan el crecimiento explosivo de OnlyFans desde la pandemia.

OnlyFans permite a los creadores de contenido, como instructores de acondicionamiento físico, músicos y estrellas eróticas, vender videoclips, mensajes y artículos directamente a los fanáticos que pagan entre US$ 5 y US$ 50 por mes, de los cuales el sitio web se queda con un 20%.

En su informe anual, la compañía reveló que las ganancias antes de impuestos en el año hasta noviembre de 2021 aumentaron de US$ 61 millones a US$ 433 millones, mientras que los ingresos se dispararon de US$ 358 millones a US$ 932 millones.

En total, los usuarios de OnlyFans gastaron casi US$ 4.800 millones en la plataforma en 2021 en pornografía, consejos de entrenamiento y consejos de cocina, la mayor parte de los cuales fueron directamente a los creadores.

Los Stokely dejaron la compañía a fines de 2021.

Las ganancias de OnlyFans superan a las de MindGeek, el imperio de entretenimiento para adultos detrás de sitios como Pornhub y YouPorn.

En los últimos años, OnlyFans ha tratado de crear una marca más convencional, alegando que un número creciente de sus creadores vende contenido no sexual. Pero aún tiene que revelar cifras sobre el desglose de sus ingresos.

La compañía enfrentó una ola de críticas y burlas el año pasado cuando inesperadamente prohibió la pornografía en el sitio antes de dar marcha atrás en su decisión.

El fundador Stokely le dijo a Financial Times en ese momento que los bancos impulsaron la medida, preocupados de ser asociados con la pornografía.

-----------------------

Más contenido en Urgente24:

Senado: CFK dejó el recinto apenas comenzó la sesión (¿para no oír las críticas?)

Discapacitados: Tras fake news y AFIP, Sergio Massa acelera

Bomba de humo de Máximo tras conocerse su patrimonio

Estos son los diputados del FdT que dejaron 'plantada' a CFK