"No creo que la vicepresidenta lo desconozca (...) entonces la pregunta es por qué introducimos falsedades en el debate público. Y la verdad que no queda otra que pensar que es para distraer la atención de los problemas (...) para tapar el pésimo desempeño de este Gobierno", fustigó.

"La jubilación de privilegio de la vicepresidenta aumentó 46% cuando el promedio de los jubilados aumentó el 29%"; prosiguió el senador Lousteau.

Luego, desde la oposición, le siguió el senador entrerriano de JxC, Alfredo De Angeli, quien pidió una cuestión de privilegio contra el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, por sus declaraciones sobre los incendios en el Delta, culpando a los productores agropecuarios. "Siguen confundiendo y mintiéndole a la gente", lanzó.

"Lo único que hace el ministro es agrandar la grieta y mentirle a la gente diciendo que los productores agropecuarios son los responsables de los incendios", aseguró.

Carolina Losada, senadora de JxC por Santa Fe, también apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner. "Me encantaría que estuviéramos debatiendo proyectos importantes, como el que presenté para declarar la emergencia en seguridad en Rosario, pero evidentemente al kirchnerismo no le importa la vida de los rosarinos. O el de la venta de niños... es increíble que no esté tipificado como un delito. Tampoco le importó defender a los niños con mi proyecto de infancias protegidas, y podría seguir", comenzó.

"En cambio lo que vemos es a la vicepresidenta victimizándose. Y en lugar de hacer una defensa en la Justicia, en las Instituciones, lo hace ante los medios, porque el kirchnerismo no cree en las instituciones", lanzó.

"El problema es que no creen en la Justicia. Tienen que rendir cuentas, la vice tiene que rendir cuentas, le guste a ustedes o no. Cuando empiezan a defenderla, se cruzan entre ustedes", fustigó Losada.

"La causa que la tiene arrinconada a la vicepresidenta es por corrupción, entonces no hay que mirar para otro lado. Los tiempos de impunidad se les van terminado, por eso están nerviosos", chicaneó la senadora de Juntos por el Cambio.

"No merecemos dirigentes que se creen semidioses, son personas, son ciudadanos, y necesitamos que se sometan a la ley como todos los ciudadanos", dijo Losada.

La defensa más férrea de Cristina Kirchner llegó en boca de Antonio Rodas, senador del FdT por Chaco, quien se deshizo en halagos hacia la vicepresidenta, a quien llamó "la conductora".

Rodas comenzó expresando su "agradecimiento personal" a los opositores que cuestionaron a Cristina "porque le han dado la posibilidad al FdT de interpretar definitivamente que tenemos una conductora, una orientación política y la capacidad de soportar todas las persecuciones".

"Ustedes no tienen ni la esencia ni el sentimiento, y nunca lo van a tener, del peronismo", dijo Rodas, que además tildó a JxC de "bolsa de gatos".

Además, destacó " la capacidad de recreación que tiene nuestra conductora para establecer un nuevo funcionamiento (...) y la capacidad que le da el amor, ese hilo invisible que tiene con el pueblo argentino que la vuelve a poner en un lugar espectacular".

"Mientras ustedes están buscando una orientación política, nosotros ya la tenemos", le espetó a JxC.

Matías Rodríguez, senador del FdT por Tierra del Fuego prosiguió con la defensa de CFK: "el odio hacia la vicepresidenta y a lo que representa los nubla" y destacó que "los jóvenes se la tatúan en la piel".

Qué proyectos se debatirán

El temario de la sesión incluye dos proyectos que ya cuentan con media sanción de Diputados y fueron reclamados al Congreso por el ministro de Economía, Sergio Massa: la ley de promoción de inversiones en la industria automotriz; y la nueva ley de biotecnología, que incorpora al sector de la nanotecnología.

Ambos iniciativas tuvieron un respaldo casi unánime en la Cámara baja y cuentan con aval del principal interbloque opositor, Juntos por el Cambio, con lo cual no desatarían conflicto alguno en su tratamiento.

Además se tratarán un conjunto de pliegos judiciales y el que designa nuevamente como embajador en Brasil a Daniel Scioli.

El listado contempla la transferencia de un inmueble a la Municipalidad de San Fernando; un proyecto para instituir el Día y la Semana Nacional del Árbol; iniciativas de monumentos históricos nacionales y un abultado paquete de proyectos de declaración

