Máximo Kirchner: "La Policía prometía violaciones"

En ese sentido, contrastó el accionar policial con la actitud pacífica de quienes se movilizaron desde la semana pasada. “La gente demostró que no quería golpear policías sino que armó un cordón para que puedan salir”, dijo.

Según Máximo Kirchner, lo sucedido el fin de semana es producto de una “sobreactuación” que hay en Juntos por el Cambio para seducir a los votantes más duros, y que a Horacio Rodríguez Larreta le pareció “la buena idea (de poner vallas) para congraciarse con Mauricio Macri y demostrar a Patricia Bullrich que es más duro que ella”.

“Larreta generó la movilización”, dijo, y lo hizo porque en Juntos por el Cambio “están en una competencia de falta de ideas, y creen que la demostración de poder la tienen que hacer en contra de la gente”, indicó.

“En estas sobreactuaciones críticas que tuvieron su máxima expresión cuando fueron Gobierno, se desatan este tipo de situaciones que nadie desea”, dijo el diputado, y recordó con otros episodios violentos ocurridos durante la administración de Mauricio Macri donde la oposición quiere que “pase lo que pase con Santiago Maldonado, con (Rafael) Nahuel o lo que pasó con la reforma previsional”.

“Algunos grupos de comunicación y de Juntos por el Cambio intentan suprimir una fuerza política. Vos podés intentar ganarle, hasta te puede financiar el FMI una elección como lo hizo con Macri, y pasan estas cosas. Lo mejor que podrían hacer es poner una vez los intereses del conjunto de la Argentina”, sostuvo Máximo Kirchner.

“Siempre tienen ideas agresivas, despectivas. No dicen qué van a hacer con la economía del país, y cuando lo dicen nos damos cuenta de que es lo mismo o peor de lo que hicieron durante los cuatro años de Mauricio Macri. Son violentos porque no tienen mucho para proponer y tienen un discurso denigrante y muy despectivo respecto del conjunto de la sociedad”, fustigó.

Desde ese punto de vista, Máximo Kirchner aseguró que los sectores opositores buscan que Cristina Kirchner termine en prisión y “hasta que no la vean presa aunque sea 5 minutos no van a parar”. “Hay alguien que tienen ese berretín” y lo deja evidenciado en “estas demostraciones de autoridad con ella”, sostuvo. Es como si dijeran “voy a hacer lo que se me cante y no me importa nada porque hay que hacer una demostración de autoridad”, agregó.

Por lo tanto, reclamó a la oposición que puedan “tener la madurez de dar una discusión” y recordó el encuentro que tuvo su madre con el economista opositor Carlos Melconian, y lo utilizó como un ejemplo de que la Vicepresidenta “no tiene problemas” de hablar con dirigentes que rechazan sus ideas. “Es Cristina la que como líder de un espacio político accede a hablar economista de otra fuerza y vemos la reacción de los dirigentes (de Juntos por el Cambio) que están viendo quién mata al primer peronista, quién golpea al primer pibe o piba”, indicó.

Sin embargo, Máximo se mostró pesimista en que se encauce la conversación política porque demuestran “no querer conversar”. “Ninguno de ellos puede decir que cada vez que levantaron el teléfono no los he atendido”, aseguró.

"Quería ver a Cristina, no deja de ser mi vieja"

El líder de La Cámpora relató además el episodio personal que vivió con efectivos de la Policía de la Ciudad, que lo golpearon y lo insultaron cuando pretendía ingresar al domicilio de su mamá. “No me pasó nada diferente a cuando he ido a la cancha o a los recitales a ver a los Redondos. En este caso sabían mi nombre. Me puse la capucha porque quería ir a ver a Cristina, que parece raro, pero no deja de ser mi vieja. Decidí hacerlo como cualquier hijo de vecino”, introdujo.

“El primer cordón más o menos, me pongo la capucha para que no me reconozca la gente que estaba ahí, era medio inentendible ese cordón, pero después hubo un par que se sacaron. No fueron todos tampoco”, continuó.

Y desarrolló: “Imaginate si el compañero que estaba en la esquina ve al que me insulta y me logra golpear. Termina mal eso, era un sinsentido. Éramos tres o cuatro y una piba que no sé de dónde salió que me agarraba de atrás y me decía 'vamos compañero'”.

“Después me enteré que Luana (Volnovich), no sé cómo me vio porque yo estaba camuflado para que los propios compañeros no formáramos un bulto, la idea era entrar lo más despacito posible para que nadie se viera zarpado. Y el tipo me empieza a insultar. Llego y producto un poco del gas pimienta, los compañeros me tiran un mejunje que es muy bueno porque pasa rápidamente el ardor. Cristina me ve, me pregunta qué pasó y le dije que nada. Era lo que había que hacer. Era muy menor lo mío con respecto a otra gente. No me gusta la cosa victimizante”, continuó.

Según puntualizó, quienes lo atacaron fueron los policías de “mayor edad”. Destacó además la labor de un efectivo que estaba vestido de bordó que fue muy gentil y se acercó a ayudarlo, pero no podía parar al resto de los efectivos. “No le daban bola los subalternos, fue el único con un comportamiento humano e inteligente”, analizó.

Apoyo a Massa

En otro pasaje de la entrevista, Máximo Kirchner apoyó al ministro de Economía, Sergio Massa, por estar resolviendo el “desastre” que dejó su predecesor Martín Guzmán, y deslizó un duro mensaje hacia al grupo Techint en particular, y los empresarios en general para que “les paguen bien a los trabajadores” después de la recesión ocurrida durante la pandemia.

“¡Paguenles bien! ¿Mirá lo que estas ganando?”, le dijo al empresariado que contrata en la industria obreros que son “buenísimos” en la actividad. “Es un recurso humano altísimo (el que tienen). ¡Cuidalo! Cómo te cuidan a vos haciéndote ganar mucha plata. ¿Qué más quieren después de una pandemia? ¿Qué otra nueva traición le están preparando a la gente, que lo deja todo, todos los días?”, interpeló.

“El Estado estaba roto cuando se entró en la pandemia. Se socorrió al empresariado. Es hora que ellos hagan algo”, exigió, al enumerar las distintas medidas que se implementaron en ese contexto, como los recortes salariales sufridos por acuerdo entre los sindicatos y las cámaras empresarias, o el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). que implicaba el pago de hasta el 50% de los sueldos.

Desde su punto de vista, el diputado nacional destacó el anuncio realizado por Massa y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, que “si bien no es suficiente, también abre lucecitas para recuperar parte de su poder adquisitivo”. Y opinó como una solución distributiva el otorgamiento de sumas fijas como un “buen instrumento” que se aplique sobre una “banda de ingresos de los asalariados”, al que hay que ir acompasándolo con el movimiento de precios.

