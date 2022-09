Interna K por Carlos Maslatón (sospecha de Hebe y Verbitsky)

"Yo creo que el hecho de que yo haya publicado esto como algo bueno levantó las alarmas dentro de la organización o dentro de la gente cercana de la organización de Madres de Plaza de Mayo. Y yo soy un problema para ellos, porque yo no discuto el basamento de lo que ellos dicen, en tanto y en cuanto se hable de terrorismo de Estado".

Y agregó: "A ellos les conviene presentar a alguien de la derecha como un defensor de represores, de los campos de concentración y de los vuelos de la muerte. Como conmigo no van a tener eso, porque estoy sinceramente en la otra línea, bueno, yo supongo que habrán dicho 'No nos conviene esto'".

image.png El chat de Maslatón con la producción de AM 530.

Sin embargo, Carlos Maslatón deslizó otra teoría: "La otra teoría es que yo, a la par que condeno la dictadura militar y la represión ilegal, yo no dejo de condenar al ERP y a los Montoneros y a la represión armada de esos dos grupos en plena etapa democrática, del '73 al 76. 'Yo le doy con un caño también".

"Es probable que ellos también hayan dicho 'No queremos un tipo que, si bien condena, al Estado o al Gobierno de esa época, también critica la insurrección armada'. Entonces yo creo que por ahí debe haber venido el tema, por una de esas dos cosas", agregó.

O que no les conviene un militar que condene al Proceso Militar o que no les conviene un liberal que, si bien condena al Proceso Militar, también condene a la insurrección marxista-fascista del ERP y los Montoneros O que no les conviene un militar que condene al Proceso Militar o que no les conviene un liberal que, si bien condena al Proceso Militar, también condene a la insurrección marxista-fascista del ERP y los Montoneros

Además, el referente liberal declaró nunca haber tenido manifestaciones contrarias respecto a las Madres de Plaza de Mayo, el CELS o cualquier otro organismo de derechos humanos. "Yo considero que no hay razón para que me hayan desinvitado. Yo no pertenezco al tipo humano que ellos han considerado, del punto de vista del fondo, un enemigo a juzgar", aseguró.

image.png La activista y cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue una de las indicadas por Maslatón como posible responsable de la decisión de que no saliera al airea en la AM 530.

En este punto, es menester enmarcar esta situación en el escenario político que se está viviendo. Hoy por hoy, el conflicto y debate interno dentro del oficialismo no se limita al Frente de Todos, sino también al propio kirchnerismo. De esta manera, hay un sector que se muestra más dialoguista y abierto al intercambio con otros espacios, mientras que hay otro prefiere sostener un absoluto hermetismo.

Estos dos bandos son fácilmente inidentificables en el relato de Maslatón: hay quienes, dentro de la radio propiedad de las Madres de Plaza de Mayo, lo convocaron para una entrevista, y hay otros que se negaron rotundamente a que eso ocurriera.

Respecto a este último grupo, Maslatón manifestó: "No sé quién [dio la orden de bajar la entrevista], porque yo no sé quién manda efectivamente ahí. Capaz que fue un llamado de (Horacio) Verbitsky, a pesar de que no es de ahí, es del CELS. Capaz que la misma Hebe de Bonafini. Capaz que algún subalterno, que alguien dijo ‘No, este tipo no puede estar acá’. Es una gran pregunta, yo me la hago".

image.png Maslatón también aseguró no haber tenido trato alguno con Hebe de Bonafini, más que la anécdota que relata en este tuit.

De todos modos, Maslatón negó caratular lo sucedido como un caso de censura por parte de la AM530. "Yo no estoy en denunciar esto, porque un medio puede decidir lo que quiere y lo que no quiere", opinó.

Y concluyó: "No hago lío por eso (...) Yo reservo el tema censura exclusivamente para un organismo público, pero no para una cosa privada. Pero además, aunque lo hubiera hecho alguien público, yo tampoco soy de armar quilombo con eso. Como yo me expreso como se me da la gana, de última agarro el Twitter y escribo algo. Y eso es más difícil de bloquearlo, casi imposible".

