Activista humanitario de Gaza es condenado a 12 años en prisión sin ninguna prueba

Un portavoz de la ONG dijo:

El arresto, el juicio de seis años, el veredicto injusto y esta sentencia son pruebas emblemáticas de las acciones que obstaculizan el trabajo humanitario en Gaza y Cisjordania El arresto, el juicio de seis años, el veredicto injusto y esta sentencia son pruebas emblemáticas de las acciones que obstaculizan el trabajo humanitario en Gaza y Cisjordania

La imputación de Al Halabi por parte del Tribunal israelita de Beersheva se originó debido a una supuesta confesión que él le habría dicho a un colega -que era un informante infiltrado- El abogado de Al Halabi, Maher Hanna, ratificó su inocencia: "Él dice que es inocente, que no hizo nada y que no hay pruebas" y agrega "Probó en el tribunal por encima de toda duda razonable que se aseguró de que no se [entregue] dinero directamente a Hamás" dijo Hanna.

image.png La familia de Mohamed al Halabi.

Por su parte, un comunicado del Ministerio de Interior de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) señaló que la detención arbitraria de Al Halabi constituye un hecho más de persecución étnica y religiosa hacia la comunidad palestina por parte de Israel: "El proceso judicial estuvo lleno de odio y racismo contra los palestinos y esa sentencia injusta es ilegal y nula en sus fundamentos, un precedente peligroso" dice el comunicado.

De igual forma, la ANP subrayó que no hay elementos que prueben la grave acusación contra este trabajador humanitario palestino: "Es una decisión injusta y de represalia de un tribunal de la ocupación (Israel) contra este prisionero palestino, una extensión de la injusticia que le sobrevino desde el momento de su arresto sin ningún tipo de evidencia y sin ninguna confesión, más que los cargos fabricados en su contra como parte de una guerra integral de la ocupación".

La líder regional de World Vision en Oriente Medio, Eleonor Monbiot, ha sostenido hace algún tiempo su preocupación por los ciudadanos de Gaza y las 47 aldeas con 16.333 niños patrocinados por dicha ONG; actualmente en riesgo y conviviendo con un "trauma incomparable", según propias palabras.

image.png La estudiante palestina de 10 años Areej Asaliya, perdió su ojo derecho en un bombardeo israelí en Gaza. FUENTE: Palestina Broadcast.

image.png La niña Sarah Al-Murbai’i ingresa al primer grado en silla de ruedas debido a un bombardeo israelí a su casa en 2021 en la Franja de Gaza. FUENTE: Palestina Broadcast.

https://twitter.com/Soy_sololetras/status/513510027240673280 Primer día de clases en Gaza. Importante tomarlo en cuenta. pic.twitter.com/mvea4afE4I — Yani. (@Soy_sololetras) September 21, 2014

