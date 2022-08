Carlos Pagni dejó pintado a Verbitsky con su propio archivo

La nota fue publicada hace tres domingos atrás con el título “Grupo de Familia”. Se reprodujo en un sitio llamado La Resistencia y habla del abuelo Armando. Habla de la relación de la hija del juez Roberto Hornos, con la que está casado Giménez Uriburu. Y que, a su vez, Hornos es hijo de ese coronel que produjo la masacre de Margarita Belén. Acá hay mucho más que un detalle. Está hablando del coronel Armando Hornos.

El juez Giménez Uriburu efectivamente está casado con una señora que es nieta de un militar, llamado Hornos. Pero no Armando Manuel, sino Gaspar Roberto Hornos. El abuelo de la esposa de Giménez Uriburu no fue represor en Margarita Belén. Se retiró del ejército en los años 60. Cristina Kirchner, inducida por Verbitsky, se confunde de militar

Al aire de La Nación Más en el editorial de apertura de Odisea Argentina, Pagni agregó contra Verbistky, quien el último fin de semana intentó instalar una devaluación del 50% del tipo de cambio oficial: "Es más, en el año 63 -durante la presidencia de Arturo Illia- Gaspar Roberto Hornos, que ya estaba retirado, era miembro del directorio de YPF. ¿Por qué nos enteramos de que este represor, que Cristina y Verbitsky le cargan a la familia Hornos, no era tal? Lo sacamos de una nota del mismo Verbitsky del año 2002 con el título “La Hora de Hornos”, donde él hace la descripción de quién era el abuelo de la esposa del juez Giménez Uriburu. Y habla de un tal Gaspar Hornos. Dice: “Se retiró del Ejército como coronel y durante el gobierno radical de Arturo Illia integró el directorio de YPF. No se le conoce actividad durante la dictadura militar”. Verbitsky no leyó a Verbitsky. Pero la hizo confundir a Cristina.

¿Por qué no fue posible mostrar la nota original de Verbitsky y hubo que recurrir a otro medio como La Resistencia? Porque el párrafo en el que habla del militar represor que tiene como nieta a la esposa del juez Roberto Hornos ya no está. Lo borró de su página El Cohete a la Luna. Lo borró, pero no aclaró. El lector no sabe por qué desapareció. Desapareció porque era simplemente mentira. Hablamos de un tema que es delicadísimo, como es imputarle algo a alguien, que no es que se robó plata de Santa Cruz de la obra pública. Se trata de la desaparición de personas".

El periodista Horacio Verbitsky instaló una supuesta corrección del tipo de cambio oficial del 50% que llevaría el dólar a $200 a partir del 1 de septiembre.

Fue el pasado domingo 28 de agosto cuando introdujo en su editorial "el Plan Confidencial de Estabilización que Gabriel Rubinstein elaboró en julio", linkeando el rimbombante título a un PDF de 8 páginas subido a Scribd, donde se plantean medidas macroeconómicas que se recomiendan y otras que se desaconsejan para evitar la hiperinflación.

d) Aunque no hay un "número mágico" de brecha cambiaria, suele considerarse que una brecha inferior al 30%, no genera conductoras significativamente disruptivas en los mercados (subfacturación y contrabando de exportaciones, sobrefacturación e inveención fraudulenta de importaciones, etcétera).

e) Considero que por efecto "confianza" de un programa de estabilización, que incluya mucho apoyo político y, equilibrio fiscal primario creíble, el dólar libre debería bajar de la zona de $330 a la zona de $280 (15% de baja), rápidamente.

f) Dado que considero que habría que ir rápidamente a una brecha del 30%, no habría más remedio que realizar una devaluación del Tipo de Cambio Oficial (TCO).

g) Propondría una devaluación cercana al 50%, llevando el dólar oficial a $200, y dejándolo fijo por ejemplo hasta marzo de 2023, e indexándolo desde abril 2023, bajo el sistema administrado (que admitiría subas y bajas según shocks externos reales, como ser devaluación del real, baja de commodities, etcétera).

h) La brecha al inicio, si baja el dólar libre como esperaría a $280, sería del 40%. Se esperaría que el éxito del programa, llevaría al poco tiempo a una baja adicional de la brecha, y si el BCRA acumula dólares desde el inicio (como espero), podría intervenir entonces para dar un "empujón" final, y llevar la brecha hacia ese valor deseado del 30%

Rápidamente, Rubinstein salió a desmentirlo con un audio de WhatsApp a un grupo de economistas cercanos:

"Hola, gente, les mando estó que salió de Darío Epstein que puede ser que no sea razonable en función de cosas que están apareciendo en Twitter, de que el jueves va a haber una devaluación por algo que podría haber pensado yo. Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves.

Todo lo que uno pueda pensar que yo estoy a favor del superávit fiscal, del déficit cero y de la unifiación cambiaria (...), yo claramente estoy en esa línea pero eso no tiene nada que ver con hacer una devaluación inminente

Entonces, para que no se prendan en la ola de todos los rumores que van a estar escuchando en estos momentos porque se ve que hay una operación que salió por varias partes para que todo eso se difunda. ¿Si? Bueno, simplemente los pongo al tanto del tema por si no sabían.

En algún momento estaremos más en contacto, ahora estoy siempre de quilombo en quilombo todo el día de la mañana a la noche. Y en algún momento ya haremos reuniones con economistas y esas cosas, pero no es el momento. Bueno, abrazos a todos y gracias. Si difunden alguna idea en esa dirección que me viene bien para desactivar esta bomba que quieren instalar”.

