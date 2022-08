No es Gabriel Rubinstein, es Massa: De Verbitsky a Zaiat

La precariedad intelectual es significativa y debería avergonzar a esa izquierda argentina.

moyano yasky.jpg Hugo Yasky, junto a Pablo Moyano: Kirchnerismo 2022. Para Alfredo Zaiat y Horacio Verbitsky, esto es representativo de CFK y de la sociedad argentina. ¿Qué porción de sociedad han visualizado?

CFK

Es obvio que si fuese por todo el kirchnerismo, jamás Massa podría haber llegado al Ministerio de Economía. Ni hablar de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Hoy día se desconoce quién desconfía más de Massa, si el kirchnerismo o el macrismo.

La diferencia consiste en que, sin respuestas al colapso, CFK le concedió su aval, sin consultar al kirchnerismo, mientras que Mauricio Macri habla mal de Massa siempre que puede y alienta al macrismo a imitarlo en el bullying.

CFK no le pidió permiso al kirchnerismo, y ahora el kirchnerismo está intentando explicar lo que ha sucedido y cómo seguirá esta historia.

Alfredo Zaiat en Página/12 es parte de ese desconcierto:

"(...) En este escenario crítico, con riesgo de descontrol cambiario, desborde de la tasa de inflación y colapso político, el paquete ofrecido por Massa, que incluye el combo de medidas económicas con elenco propio de colaboradores, constituye la apuesta pragmática de CFK que tiene los siguientes objetivos:

Aspirar a que el mandato del gobierno del Frente de Todos culmine en fecha, instancia que sectores de la derecha política quieren evitar con la ambición de que está vez sea un gobierno peronista en democracia el que abandone la Casa Rosada antes de tiempo. Este deseo contiene el sueño húmedo de borrar de ese modo a CFK del escenario político, además de alentar la persecución judicial sobre ella.

En caso de tranquilizar las principales variables económicas y cambiarias, con la consiguiente reducción de la inflación y mejora del poder adquisitivo de los sectores populares, mantener ciertas chances electorales en los comicios presidenciales, con Massa sacando la sortija en la calesita de candidatos para el 2023.

Y si la recomposición política y económica no alcanza para triunfar en las presidenciales, al menos contribuir a preservar espacios de poder en el Congreso y en varias provincias, en especial en la de Buenos Aires. (...)".

redrado.jpg Martín Redrado utilizado por Página/12 para explicar a Sergio Massa.

Luego Zaiat presenta a Massa como 'un mal necesario', apelando a una anécdota de Néstor Kirchner sobre Martín Redrado, en el programa 678, de la Televisión Pública, el 24/01/2010:

“Me dicen por qué Redrado estuvo en el gobierno. Hay que hablar con la verdad y tiene una explicación política. (Alfonso) Prat Gay antes de renunciar me viene a ver y me dice que quiere poner dos directores, si no renuncia. Le doy la mano, muchas gracias por todo, le agradezco los servicios prestados, y le acepté la renuncia. En ese momento nosotros estábamos renegociando la deuda externa privada, teníamos que hacer una quita de 70 mil millones de dólares. Orlando (se refiere a Barone, uno de los columnistas del programa), ¿yo iba a poner a Kunkel (Carlos) como presidente del Banco Central? Tenemos que hablar con sinceridad. Es decir, teníamos que tratar, con claridad, de generar algún tipo de señales que pudiera consolidar la quita de deuda más importante que tuvo la Argentina. Por eso fue Redrado".

"Aceptado por el establishment", comentó Sandra Russo, otra columnista del programa.

"Absolutamente -continuó Kirchner-. Hay que desdramatizar. Pasado el tiempo, pasados cinco años, es lógico, puede parecer absolutamente inexplicable, pero en ese momento histórico teníamos que ir paso a paso. Lo importante era no castrar el proceso”.

El mapa de contactos

A Horacio Verbitsky le fascina obtener conclusiones del 'mapa de contactos' de cualquier persona, física o jurídica. Él cree que así se explican relaciones, afinidades y preferencias. Algo parecido creían los militares cuando salían a 'cazar' adversarios, y cometieron enormes errores, según reclama el CELS, de Verbitsky. Ya que estamos: ¿cómo aplicaría el concepto en el siglo 21 de los 'influencers', cuando un personaje puede obtener 100.000 'contactos' de la noche a la mañana y hasta interactuar con ellos sin tener mucho que ver?

El 'mapa de contactos' no es información sino deducción. Y Sherlock Holmes es un personaje de ficción, no un hombre de carne y hueso.

Verbisky señala que Gabriel Rubinstein trabajó en el estudio de Miguel Ángel Broda -pero no es simpatizante del club Atlanta- "donde fue economista jefe Luciano Laspina" (diputado nacional PRO / Santa Fe, a quien se le atribuye la filtración de un plan de ajuste para Sergio Massa.

Los posteos en redes sociales de Rubinstein, tan críticos de CFK y del kirchnerismo, fueron considerados 'inadmisibles', pero cuando en Urgente24 se decidió buscar sus 30 tuits más recientes como primer ejercicio en la mañana del viernes 05/08, fue por darle 'color' a la información con la que especulaban algunos medios. No hubo otra intencionalidad porque las redes sociales ofrecen visiones muy subjetivas de las personas. Pero, en definitiva, Sergio Massa no lo confirmó.

massa55.jpg Sergio Massa sometido a debate con la excusa de Gabriel Rubinstein.

Verbitsky:

"(...) "Hablamos técnicamente de econometría y no revisé sus declaraciones. Ahora entro en stand-by hasta el martes (09/08), cuando regrese Alberto de Colombia", dijo el ministro. Pedirle la renuncia a alguien que aún no asumió tiene un costo, pero inferior al de conservar a semejante guarro".

En el fondo, el mensaje de HV a Massa es que el kirchnerismo no piensa acompañarlo en la supuesta agenda que aporta Rubinstein:

devaluación del 50% del tipo de cambio, con un dólar oficial a 200 pesos para reducción de la brecha cambiaria al 30%,

suba del 100% de las tarifas de gas, luz y transporte,

eliminación de transferencias a las provincias,

recorte de la inversión pública,

suba de impuestos....

Otra vez hay que mencionarlo: subestimación de Massa, tal como si el técnico pudiera imponerle la agenda al ministro, que es político, tiene una aproximación a la economía desde la política y quiere ser candidato presidencial en 2023.

El siguiente concepto aún no lo entendieron en el kirchnerismo:

su única posibilidad consiste en que a Massa le vaya bien; y confiar en que éste hará todo aquello que aumente las posibilidades de triunfo del Frente de Todos, no su derrota.

Pero el kirchnerismo pierde tiempo en banalidades y así ha desperdiciado su poder hasta que ocurrió la catástrofe y culpa a Martín Guzmán y a Alberto Fernández pero no se hace cargo de sus propias ridiculeces que tienen ejemplo presentes: la persistencia en controlar la Secretaría de Energía cuando no pudieron iniciar el necesario gasoducto Néstor Kirchner ni estimar en forma apropiada el volumen de gas natural licuado a importar en la temporada invernal 2022. Mejor no abordar las cuestiones más estructurales.

Acerca de la resistencia a rajatablas al FMI, es evidente que el kirchnerismo elige la irresponsabilidad del default a lo que se resiste la mayoría de la sociedad argentina. Pero eso no es lo grave sino la estupidez de pretender desconocer el desajuste de las cuentas públicas e intentar persistir en semejante brutalidad. CFK debería reeducar al kirchnerismo porque la fragilidad de la Vicepresidenta no es el frente judicial sino la incompetencia intelectual de sus seguidores más conspicuos.

---------------------------

Más contenido en Urgente24:

Alberto Fernández se repite (y aburre)

Piden juicio político a Martín Soria tras patoteada a CJSN

Subsidios a las tarifas: Si gasto más de 400 KW, cuánto aumenta la factura

Tensión en Casa Rosada: Periodistas increparon a Cerruti