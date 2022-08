US$ 1.100 M depósitos en fuga, 3 nombres ¿y Rubinstein?

El número es más que preocupante: en los días previos al arribo de Sergio Massa al Palacio de Hacienda, el sistema bancario argentino perdió depósitos a la vista en dólares por US$ 1.100 millones. Esto no es dinero de reservas ni son encajes en el BCRA. Son depósitos en las entidades, con seguridad aplicados a financiar diversas operaciones a plazo, y resulta en gran preocupación si no puede revertirse en breve. Credibilidad y confianza es lo que precisa cuanto antes la sociedad argentina. Con seguridad ese dinero se marchó del país en operaciones de Contado Con Liquidación.