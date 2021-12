Dólar: el falso rumor de corralito hizo caer los depósitos

En la jornada del día de hoy, el Banco Central volvió a ser vendedor neto de divisas, teniendo que intervenir en el mercado mayorista con ventas netas por un total de 70 millones de dólares. Con respecto a sus otras intervenciones en el mercado de divisas, el día de hoy el volumen operado estimado en el segmento de Contado se sitio en la cifra de US$ 627,250 millones, mientras que en futuros MAE US$ 57,530 millones, finalmente, operó en el mercado ROFEX por un total de US$ 353 millones.