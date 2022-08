Rating: Telefe lastimó y El Nueve levantaría histórico ciclo

Ahora bien, es menester indicar que con Rodríguez Palacios, Qué mañana acariciaba, con comodidad, los 5 puntos. Lamentablemente para el canal del Grupo Octubre, Calabrese no sólo no ha logrado replicar esos números, sino que no ha logrado levantar cabeza desde el estreno de Ariel en su cocina.