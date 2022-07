¿Mirtha al rescate? El rating de El Nueve, en caída libre

image.png Ariel en su salsa viene siendo un éxito en Telefe.

Sin embargo, las falencias en las mañanas no fueron lo único negativo para la señal de Santa María. Las mediciones de Kantar Ibope Media más tarde demostraron que los productos de América TV fueron superando a los ofrecidos por El Nueve en las demás franja, a excepción del prime-time, donde el ciclo humorístico Bendita TV se consolidó como estandarte, superando los 6 puntos de rating.

En su momento, Urgente23 informó sobre la pérdida del tercer lugar de América contra El Nueve, quien había empezado a competir en lo más alto del rating. Sin embargo, casualidad o no, desde la llegada de Mario Pergolini al canal como cabeza del Go Lab y asesor de Víctor Santa María, ese territorio ganado lo volvió a perder.

¿Mirtha Legrand a El Nueve?

Tras un informe de Bendita acerca de las negociaciones fallidas entre StoryLab y El Trece, el conductor Beto Casella decidió llamar en vivo a Mirtha Legrand. En la conversación, la mítica conductora dejó en claro sus intenciones de continuar haciendo su programa y recordó: "Los almuerzos se iniciaron en El Nueve, todo se inició en el canal". Ante esto, Casella le propuso: "¿Y por qué no redondear volviendo acá?".

"Cuando vuelva Nacho hablamos", respondió Mirtha Legrand con discreción, quien prefirió dejarle esas respuestas a su nieto y productor, Ignacio Viale. "El dinero no tendría que ser un impedimento. Vos tenés que estar al aire, es un clamor", insistió el conductor.

image.png El momento en que Beto Casella se comunicó con Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand concordó con Casella, quien continuó endulzándole el oído a la conductora: "Mientras vos no estuviste en la mesa no fui. Fui con Marcela un día, pero estoy esperando una vuelta. El país está esperando tu vuelta".

Antes de finalizar la comunicación, Beto Casella presionó nuevamente a Legrand para concretar su regreso al canal, del que formó parte entre 1991 y 1998. "Te prometo que voy a volver. Todo puede ser, no digo que no. No lo descarto", cerró, otra vez cautelosa, la diva televisiva.

