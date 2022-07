La foto de una policía con Sebastián Villa que causó revuelo

"La foto es de una semana después de que estuvo en mi casa. Y después de mi casa fueron a otra fiesta, probablemente se lo haya hecho otra persona", justificó Villa.

Esta es la primera vez que se conoce la versión de Villa como presunto agresor, desde que se registró la denuncia de la víctima, el 13 de mayo pasado.

Además, en horas tempranas de este mismo jueves (30/06), salieron a la luz nuevas pruebas que enredan al colombiano. En este caso, unos audios de Félix Benítez -amigo del delantero de Boca- en los que presiona a Margarita, una amiga cercana a la presunta víctima.

La conversación se habría producido en julio de 2021, un año antes de que Tamara Doldán haga la denuncia, y en el mismo tiempo cronológico en el que ocurrieron los supuestos hechos. En esta serie de escuchas, Benítez presionó al entorno de Doldán para que no se avanzara con la denuncia a Villa. "Ella me dijo que le dio una cachetada Sebastián", dice Margarita. A lo que la mano derecha del acusado responde: "Eso ya no lo sé porque yo no estuve, eso no lo sé porque yo me fui. Ahora el punto de esto es que se trató de buscar una solución, pero ella no quiso. Está enojada, se la entiende".

Por lo tanto, Félix Benítez salta con una polémica frase: "No te podés poner de culo hoy en día con una mujer, porque tenés todo para perder, así que la llamé para arreglar y no se pudo".

Por consiguiente, en una parte de los audios que difundió Infobae, se escucha por parte del colega de Villa: "Yo le dije a ella (por Tamara) ¿vos querés llegar a algo? Sebastián está buscando una solución. Si ella quiere que se le borren milagrosamente los moretones en tres días, vamos al mejor dermatólogo, que le pongan la mejor crema y le pido disculpas. Pero la mina no entiende nada de eso. Entonces le dije: '¿querés irte por el otro camino que es poner denuncia?’. Bueno. Necesito que me diga si la va a poner, porque si va a poner denuncia tu sabes que… el negro está en pretemporada y sabes que si pones denuncia lo van a sacar en la prensa, le va a salir el otro caso…".

"El otro caso", como aclara Benítez, hace alusión a la causa abierta por violencia de género que tiene Sebastián Villa con Daniel Cortés, su expareja.

Toda esta documentación ya ha sido incorporada por Roberto Castillo -abogado de la presunta víctima- en la causa por abuso sexual con acceso carnal y tentativa de homicidio contra el colombiano Villa.

image.png Sebastián Villa declaró en la fiscalía por la causa en la que se lo investiga por abuso sexual con acceso carnal y tentativa de homicidio.

La foto con una policía

A su salida de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, Sebastián Villa se frenó y se tomó unos segundos para tomarse una fotografía con una policía que allí lo esperaba.

En la imagen la agente luce contenta junto al futbolista xeneize, quien alzaba el pulgar de su mano izquierda. Luego; la oficial difundió la foto en su estado de Whatsapp con la leyenda "Villa genioooo" y rápidamente se propagó en las redes sociales, causando el enojo de varios.

image.png Una policía se sacó una foto con Sebastián Villa tras ser citado a indagatoria. (Foto: Minuto 1).

El futbolista se mantuvo lejos de las cámaras en la mañana de Monte Grande, y estuvo acompañado de un enorme operativo policial.

