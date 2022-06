Acorralado, Villa dice que es inocente y Boca en silencio

El futbolista declaró que conoció a Doldán en una fiesta en 2020 y que desde entonces mantuvo “ocho o nueve relaciones sexuales consentidas”, que no se trató de una relación de pareja formal y negó haber abusado de ella.

“Nunca he cometido el hecho que usted me leyó, yo soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer. La cual está sufriendo mucho todas estas cosas que están pasando, estas cosas que se dicen de mí. Yo soy una excelente persona”, expresó el futbolista a la fiscal, según consta en el escrito que reprodujo la agencia oficial de noticias Télam.

SEBASTIANVILLADECLARACIONFISCALFOTO4.jpg Sebastián Villa aseguró que es “inocente” en la causa que lo investiga por la violación de una joven de 26 años y ratificó que “nunca” abusaría de una mujer.

Respecto al supuesto abuso, declaró que “nunca pasó”, que “todo es mentira” y que días después se encontró con Tamara a pedido de ella en un restaurant de Puerto Madero, donde le pidió que la ayudara económicamente, pero como él se negó, la joven lo extorsionó.

“Ella me mostró una foto de una nalga morada, yo le digo 'que qué le pasó ahí', entonces ella me dice que ella puede decir que había sido yo y que con eso me arruinaba la carrera”, declaró el futbolista de Boca, quien agregó que en ese momento se asustó.

Luego, Villa afirmó a la fiscal que días previos a la denuncia realizada por la joven tanto su abogado Apolo, su representante Rodrigo Riep, como su amigo Félix Benítez, recibieron llamados extorsivos de un hombre exigiéndoles dinero para no hacer la presentación judicial.

“Fue dos días antes de la semifinal del torneo argentino con Racing”, afirmó el futbolista de Boca para ofrecer mayores detalles.

También, intentó desligarse de las lesiones que presentaba Doldán y que quedaron acreditadas en unas fotos que presentó la propia víctima ante la Justicia cuando concretó la denuncia, donde se evidenciaban moretones en sus piernas.

“La foto es de una semana después de que estuvo en mi casa. Y después de mi casa fueron a otra fiesta, probablemente se lo haya hecho otra persona”, cuestionó Villa.

Esta es la primera vez que se conoce la versión de Villa desde que se registró la denuncia de la víctima, el 13 de mayo pasado.

Según la presentación de la víctima, esa noche el futbolista había consumido “mucho alcohol” y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador, y, allí, según declaró, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

Días atrás declaró también otra joven que estuvo esa noche en la casa de Villa y relató que, además, había sufrido también ella un ataque sexual por parte del futbolista, aunque le dijo a la fiscal González que prefería no instar la acción penal, es decir que no quería denunciarlo.

Si bien este nuevo episodio no se podrá investigar sin el aval de la víctima, a la fiscal le sirve como medida de prueba sobre la personalidad del imputado, dijeron las fuentes judiciales.

La fiscal ya pidió en una oportunidad la detención de Villa el pasado 7 de junio, pero el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazó el planteo y le exigió a la fiscalía que profundice la investigación.

En horas tempranas de este mismo jueves (30/06), salieron a la luz nuevas pruebas que enredan al colombiano Villa. En este caso, unos audios de Félix Benítez -amigo del delantero de Boca- en los que presiona a Margarita, una amiga cercana a la presunta víctima.

La conversación se habría producido en julio de 2021, un año antes de que Tamara Doldán haga la denuncia, y en el mismo tiempo cronológico en el que ocurrieron los supuestos hechos. En esta serie de escuchas, Benítez presionó al entorno de Doldán para que no se avanzara con la denuncia a Villa. “Ella me dijo que le dio una cachetada Sebastián”, dice Margarita. A lo que la mano derecha del acusado responde: “Eso ya no lo sé porque yo no estuve, eso no lo sé porque yo me fui. Ahora el punto de esto es que se trató de buscar una solución, pero ella no quiso. Está enojada, se la entiende”.

Por lo tanto, Félix Benítez salta con una polémica frase: “No te podés poner de culo hoy en día con una mujer, porque tenés todo para perder, así que la llamé para arreglar y no se pudo”.

Por consiguiente, en una parte de los audios que difundió Infobae, se escucha por parte del colega de Villa: “Yo le dije a ella (por Tamara) ¿vos querés llegar a algo? Sebastián está buscando una solución. Si ella quiere que se le borren milagrosamente los moretones en tres días, vamos al mejor dermatólogo, que le pongan la mejor crema y le pido disculpas. Pero la mina no entiende nada de eso. Entonces le dije: '¿querés irte por el otro camino que es poner denuncia?’. Bueno. Necesito que me diga si la va a poner, porque si va a poner denuncia tu sabes que… el negro está en pretemporada y sabes que si pones denuncia lo van a sacar en la prensa, le va a salir el otro caso…”.

“El otro caso”, como dice Benítez, hace referencia a la causa abierta por violencia de género que tiene Sebastián Villa con su expareja, Daniela Cortés.

Finalmente, el amigo de Villa expresa: “Mientras yo estuve en la casa, y también estuviste tú (hablandole a Margarita, íntima amiga de Tamara Doldán), ella se fue a la habitación bajo su responsabilidad. Lo que hayan hecho allí adentro, es cosa de ellos dos. No de las redes sociales, no es mío, no es de Magui, no es de (Carlos) Zambrano, no es de nadie”.

Toda esta documentación ya ha sido incorporada por Roberto Castillo -abogado de la presunta víctima- en la causa por abuso sexual con acceso carnal y tentativa de homicidio.

Por otra parte, se conoció que Villa irá a juicio oral por el caso de Daniela Cortés. El delantero está acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. La causa se inició el 28 de abril de 2020 cuando Cortés denunció a Sebastián Villa penalmente por violencia de género ante la UFI 3 de Esteban Echeverría, fiscalía de Verónica Pérez y el juzgado de Maffucci Moore. “Me pega puños, patadas, me pega con el anillo de compromiso, me genera un chichón. Me coge del pelo y me pega patadas en el abdomen, en los muslos y en la cadera. Me coge fuerte de los brazos, me tira al piso”, reveló Cortés.

Según Olé; en paralelo a la causa penal se había iniciado un juicio civil impulsado por la defensa de Daniela Cortés, aunque luego las partes llegaron a un arreglo económico y el juicio quedó sin efecto. La investigación penal, en cambio, siguió su curso en manos de la fiscal Verónica Pérez, ya que no es posible un acuerdo extrajudicial en el marco de una causa por violencia de género.

Las fechas del juicio oral para el delantero serán los días 19, 20 y 21 de septiembre de este año, en el juzgado N°2, a cargo de Claudia Dávalos.

