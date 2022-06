Nacho Viale no acepta que Mirtha Legrand tiene 95 años

image.png El tuit de Viale, quien posteriormente deslizó de manera sutil que estaban operando en su contra.

Desde el ciclo de El Trece desestimaron la desmentida de Viale y continuaron apuntando contra el nieto de Mirtha Legrand. Lussich sostuvo: "Viale no se aseguraba una cantidad específica de PNT para vender a las empresas comerciales que pongan sus avisos, le exigió a El Trece que cubriera el faltante de ventas de PNT. O sea, si yo tengo 10 para vender y vendo 5, le exijo al canal que me de la plata de los 5 que no vendí al precio de mercado".

Por el lado del productor, sostienen que El Trece hizo muy poco para retener a Mirtha Legrand y no se tomaron a bien el intento evidente por parte de la señal del Grupo Clarín de endilgarle a StoryLab el fracaso de las negociaciones. Sin embargo, más allá de esta puesta en escena, hay algo que está saliendo de foco y es que nadie parece percatarse de que lo que está en discusión es la permanencia de una persona de 95 años en la televisión, cuando sus futuras apariciones podrán contarse con los dedos de una mano.

Según indicó el periodista Leo Arias, la decisión de El Trece estaba tomada desde diciembre del año pasado, dando al formato por terminado. Y esto no se trata de un desmerecimiento hacia la carrera de la conductora, sino de una mera cuestión de sentido común. Todo parece indicar que el canal de Clarín le marcó la cancha al productor, quien aún se aferra a su abuela sin aceptar que su ciclo ya concluyó.

¿Qué será futuro de Mirtha Legrand?

La mítica conductora lamentó lo ocurrido y confesó que su deseo era continuar ligada a la señal de Clarín. "Fue raro, pero me parece que era lo que correspondía. Nacho lo hizo todo de buena fe. Hace mucho estábamos esperando una respuesta de El Trece y mi deseo era volver a El Trece. No creo que se pueda dar", sostuvo Legrand, quien aseguró que Adrián Suar le prometió que haría lo posible por arreglar la situación.

image.png El desembarco de Mirtha Legrand en Telefe también se deslizó, pero fue negada por las dos partes.

Sin embargo, Mirtha Legrand le abrió la puerta a América TV, canal del que formó parte por más de una década. Los últimos rumores apuntan a que el canal que preside Daniel Vila es el que tendría la delantera, aunque El Nueve también estaría en carrera.

