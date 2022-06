Nacho Viale sin laburo: El Trece jubiló a Mirtha Legrand

image.png Juana Viale se hizo cargo de los dos ciclos de Mirtha Legrand en el canal del Grupo Clarín a partir del 2020.

A principios de mes, el gerente de programación del canal del Grupo Clarín, Adrián Suar, había asegurado las intenciones de la señal de seguir contando con Mirtha Legrand. "Es una cuestión económica, no es otra cosa. Ojalá podamos lograrlo. El canal quiere y si ellos quieren se logrará, y sino me daría mucha tristeza que Mirtha no esté en la pantalla de El Trece porque es una figura para esa pantalla", expresó el productor y actor.

¿Qué frustró la permanencia de Mirtha en El Trece?

Según La Nación, el conflicto estaría centrado en el porcentaje de pauta publicitaria con el que el canal se querría quedar. Por otro lado, el vínculo entre Ignacio Viale con los directivos de El Trece tampoco sería del todo fluido. Fue por este mismo motivo por el cual Mariano Chihade decidió mudar a LAM a las noches de América TV.

Otro de los motivos, tal como indicó el mismo medio, se relacionarían con algunos aspectos artísticos que desde StoryLab habrían solicitado a la emisora propiedad del Grupo Clarín, como la distribución de los cortes comerciales y la repercusión de los programas que preceden tanto a La noche de Mirtha como a Almorzando con Mirtha Legrand.

El futuro de Mirtha Legrand

En un primer momento, los rumores la vincularon con América TV. Luego, se habló de un posible desembarco en YouTube. Sin embargo, el miércoles 8 de junio trascendió que Viale se reunió con las autoridades de Telefe, con el objetivo de negociar la llegada de la diva de la televisión a la pantalla del canal de las tres pelotas. De esta manera, la señal propiedad de Paramount+ habría buscado quedarse con una de las máximas figuras de El Trece.

image.png Telefe pretendería tener en sus filas a las dos conductoras más reconocidas de la televisión argentina, Mirtha Legrand y Susana Giménez.

La reunión tomó lugar en las oficinas de StoryLab, la productora que Viale comanda junto a su socio Diego Palacio, y contó con al presencia de Federico Levrino y Guillermo Pendino, productores de Telefe. Cabe destacar que el posible desembarco de Mirtha Legrand al canal tuvo el visto bueno de Susana Giménez, histórica figura de la emisora.

Más allá de que el pase de Legrand de El Trece a Telefe sería histórico, representaría un dolor de cabeza los directivos del canal dónde ubicarla. El prime-time de los sábados por la noche están reservados para el exitososo ciclo de Andy Kusnetzoff, PH, podemos hablar, mientras el mediodía de los domingos La Peña de Morfi viene logrando buenos números, con la conducción de Jey Mammon y Jésica Cirio.

