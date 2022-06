“Hay que tener el culo muy sucio y yo no lo tengo, tengo las pelotas llenas de que los pibes se quieren ir; vamos a laburar para que se queden, para el capitalismo progresista, para que en algún momento haya buena oferta de bienes públicos”, completó el economista que es titular del IERAL, el instituto de investigaciones económicas de la Fundación Mediterránea.

“Fue una reunión institucional de la Fundación Mediterránea y el IERAL. Nos estamos reuniendo, en ese contexto, con gobernadores, precandidatos y autoridades para explicarles lo que estamos haciendo. Un programa integral para el 2024″, había explicado.

El llamado de Macri

Previamente, Carlos Melconian había hablado con LN+, donde aseguró que "con todos hay que reunirse”. Y reveló que después de que se supiera de su encuentro con la vicepresidenta recibió un llamado de Mauricio Macri.

Melconian explicó que hace tiempo que el laboratorio de ideas formaliza “invitaciones a referentes políticos”. “Lo que ella quería escuchar era una opinión. No era nada diferente de lo que he tenido con otros presidentes. El trato fue similar, cordial y pudimos hablar lo que teníamos que hablar”, contó.

E indicó: “Construí coherencia y crédito con los años y es por eso que acudió a mí. Le contesté sobre todos los temas lo que les digo a todos. Y dejé en claro que el gran problema de la Argentina es el déficit”. En esa línea, ratificó no contar con un “doble o triple discurso” o “vender espejitos de colores”.

El economista insistió luego en que Cristina Kirchner no es la única referente “de la otra vereda” con la que dialogó: “Hablé con legisladores, sindicalistas, gobernadores. Y es algo que me tomo con mucha tranquilidad. Es una tarea profesional. Soy apartidario en ese sentido. No me pongo ni de un lado ni del otro”.

“Siempre dije lo mismo. El día que me toque ser ministro o presidente, yo tengo que ser el más boludo. Los que me rodean van a ser los más inteligentes, los que me van a asesorar. No sé con quién voy a tener que rodearme en los próximos años. Por eso no puedo rechazar a nadie”, profundizó.

También se refirió a su charla con Mauricio Macri, quien lo llamó tras el encuentro con Cristina Kirchner. “Soy amigo de Macri”, aclaró. Y, según contó, también conversó con Patricia Bullrich. “Hay códigos. No digo nada más. Aclaro igual que nunca me ofreció nada”, aseguró el economista.

