El suicidio de Eduardo Duhalde que no fue

eduardo-duhalde-alberto-fernandez.jpeg Tras hablar de su salud, el expresidente Eduardo Duhalde afirmó que si Alberto Fernández "no se cuida le va a pasar lo mismo que a Fernando De la Rúa".

En diálogo con 'Perfil', dijo también: "No tengo interés de ocupar un cargo, pero sí en unir a los argentinos porque sin eso no hay salida. Si creen que tienen una solución y no se unen, es porque no entienden de política. Desde el 2011 empecé a dictar cursos sobre cómo gobernar. Acá no lo entienden, no lo saben. Hemos logrado una democracia fallida que no tiene orden, control ni respeto, que lo que marca la diferencia con las dictaduras y los autoritarismos".

Cuando se le preguntó por el "estrés de ser Presidente", Eduardo Duhalde respondió: "Acá lo criticaron a Macri cuando dijo que se desenchufaba después de las nueve de la noche, pero es lo que tiene que hacer. El que no lo entendió fue el Presidente, que tiene un límite como cualquier ser humano. Si no se cuida le va a pasar lo mismo que a Fernando De la Rúa, que nos dimos cuenta que el cuerpo estaba ahí pero no su psiquis no, parecía un autómata. Alberto no lo entendió, tomaba decisiones y cambiaba de opinión al poco tiempo".

Hace pocos días, el dirigente peronista salió a afirmar que hoy Alberto Fernández se encuentra desbordado por la coyuntura de internas en el oficialismo, lo que repercute en su capacidad institucional para gobernar: "Tiene un problema muy serio y se lo dije ni bien asumió. No puede recibir impactos psicológicos permanentemente y estar bien, eso no existe. Él no está bien", alertó.

Además, le recomendó a Alberto Fernández "tomarse 3 o 4 horas por día como hacen todos los presidentes europeos", entre los que mencionó el caso de la exmandataria alemana Ángela Merkel: "No quería tener servicio doméstico para encargarse ella".

La salud del Papa

Al respecto afirmó sobre el Papa y su estado de salud que le impactó y sorprendió "pensaba encontrarlo más disminuido, pero lo encontré bien, risueño. Cuando le conté que decían que iba a renunciar se reía y me decía que el periodismo siempre contaba una parte de la verdad. Esperaba estar parado en los próximos días y estaba preocupado por lo que pasa en el mundo, pero siempre con humor. Es un hombre que quiero, lo amo y me ayudó mucho en el 2002."

