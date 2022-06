"Alberto no está actuando como actúa un Presidente", aseveró.

Recordemos que semanas atrás, Chiche Duhalde también había disparado contra Cristina Kirchner, a quien calificó como “la causante absoluta de todo lo que le sucede a la Argentina”.

"Hay un solo nombre que le podemos poner a todo lo que no está bien, es Cristina Fernández de Kirchner. Es la causante absoluta de todo lo que le sucede a la Argentina", lanzó en ese momento.

Para “Chiche” Duhalde la vicepresidenta “está obsesionada con sus problemas y le importa un bledo los problemas del país. El Presidente no funciona. Ella tiene su manera de conducir y a su tropa y le hace mucho daño al país. El peronismo no kirchnerista no levanta la cabeza, no hace nada”.

Cabe recordar que Hilda Duhalde y Cristina Kirchner se enfrentaron como candidatas a senadoras por la provincia de Buenos Aires en 2005, en el marco de la ruptura de la alianza que habían entablado sus esposos para llevar a Néstor Kirchner a la presidencia. En aquel momento, la actual vicepresidenta ganó las dos bancas por la mayoría y Chiche se quedó con la de la minoría.

Ahora, la esposa de Eduardo Duhalde busca volver a la Cámara alta. En la entrevista radial de finales de abril confirmó su candidatura a senadora nacional por la provincia en 2023. “En la provincia de Buenos Aires voy a participar en la elección que viene, posiblemente como senadora. Quiero hacerlo porque nuestra provincia ha sido permanentemente humillada, por personas que no son de la provincia, no la conocen”, indicó.

Por su parte, días atrás Eduardo Duhalde reapareció y opinó que Alberto Fernández "no está bien" y le recomendó al Presidente “tomarse 3 o 4 horas por día como hacen todos los presidentes europeos”.

