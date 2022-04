Para “Chiche” Duhalde la vicepresidenta “está obsesionada con sus problemas y le importa un bledo los problemas del país. El Presidente no funciona. Ella tiene su manera de conducir y a su tropa y le hace mucho daño al país. El peronismo no kirchnerista no levanta la cabeza, no hace nada”.

Cabe recordar que Hilda Duhalde y Cristina Kirchner se enfrentaron como candidatas a senadoras por la provincia de Buenos Aires en 2005, en el marco de la ruptura de la alianza que habían entablado sus esposos para llevar a Néstor Kirchner a la presidencia. En aquel momento, la actual vicepresidenta ganó las dos bancas por la mayoría y Chiche se quedó con la de la minoría.

Ahora, la esposa de Eduardo Duhalde busca volver a la Cámara alta. En la entrevista radial confirmó su candidatura a senadora nacional por la provincia en 2023. “En la provincia de Buenos Aires voy a participar en la elección que viene, posiblemente como senadora. Quiero hacerlo porque nuestra provincia ha sido permanentemente humillada, por personas que no son de la provincia, no la conocen”, indicó.

Y continúo con más críticas a Cristina Kirchner: “En la provincia van a encontrar mucha gente dispuesta a decirle ‘basta señora’. Mientras gobernó Néstor Kirchner, la economía funcionaba, él entendía de gobernanza”.

“Estamos viendo una Argentina que se desangra y yo no estoy dispuesta a seguirlo tolerando. La gente se tiene que animar a decir basta, basta sin violencia”, concluyó.

