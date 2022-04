Intendente quiere sacrificar a perros que no sean adoptados

Por otro lado, Soler agregó: "Si no hay otra solución -que no sea la eutanasia- no podremos tener el refugio, porque no podemos tener en cautiverio y mantener los perros hasta que se produzca la muerte natural. Es decir, no voy a promulgar la ordenanza. Sin eutanasia es imposible, porque el presupuesto es imposible".

“Sé que esto va a generar polémica, pero todo aquél que no esté de acuerdo puede venir y llevarse el animal para salvarle la vida. Apelamos a que los proteccionistas que no estén de acuerdo con la eutanasia puedan adoptar los animales”, sostuvo Soler.

“No podemos quedarnos con todos los perros que recojamos de la calle, somos un departamento en el que nos viven dejando perros abandonados. Y no podemos tener perros para siempre, cuando hay gente que no tiene qué comer. No me parece justo”, cuestionó.

Proyecto sin respaldo político

Otra señal de que el refugio de Ullum quedaría sólo en un proyecto es la falta de apoyo político de parte de los concejales, inclusive de los que son de su mismo partido político.

"Mi postura es muy clara. No estoy de acuerdo con que se mate a los animales. Sí comulgo con la idea de que tengamos un refugio, pero no con matarlos. Mañana -por hoy- tenemos reunión de comisiones y ahí hablaremos. Nosotros no estábamos informados y nos desayunamos el domingo con la noticia que publicó Diario de Cuyo y hoy fui a pedir una copia del expediente para analizarlo. Hay que bajarlo y buscar otras soluciones", dijo la concejal Daniela Salinas, quien resaltó que aprobar esta ordenanza sería ir en contra de la ley provincial.

En el mismo sentido, el abogado Horacio Carrizo, especializado en protección de animales, comentó que este proyecto "no es viable" por varias razones, entre ellas que es ilegal. Es que en la provincia está vigente la Ley 1053-L, que en su artículo tercero dice: "Se prohíbe en San Juan el sacrificio de animales domésticos como sistema de control poblacional".

"Hay que alentar a la sociedad a que se haga cargo de esta situación, muchas personas no llevan los animales a castrarlos. Por otra parte, este proyecto no puede ir en contra del derecho positivo vigente. Es una política desacertada, para mí esto fue para medir posiciones políticas", concluyó el abogado, mientras que algunos proteccionistas definieron como "estúpida" la decisión del intendente ullunero.

