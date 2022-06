Interna del FdT: "Cristina Kirchner se está suicidando"

En esta línea, y consultado sobre las medidas necesarias para controlar los precios de los alimentos, recordaba el consejo de un compañero de Pabellón, "un destacado economista", durante el tiempo que estuvo preso: "Me decía que con la Ley de Abastecimiento en la mano hay que intervenir dos empresas de las 10 formadoras de precios y colgar las cabezas en el alambrado, vas a ver como todas las demás se calman".

También se había manifestado sobre su relación personal con la vicepresidenta: "En mil días de detención ni ella ni Máximo nos llamó a mi y a mi familia para ver si necesitábamos algo o nos dolía algo. Eso me dolió. Y además yo no fui preso ni por corrupto ni por ladrón, fui preso por ella", expresó.

"Tengo un gran respeto por Cristina. Es una mujer brillante y extraordinaria para conducir el Estado, no tanto para conducir la fuerza política. Hace cosas que no me gustan y soy de los que no se callan con esto", señalaba hace dos días.

Los dichos Cristina Kirchner sobre los piqueteros y los movimientos sociales alineados con el Frente de Todo generó una rápida reacción. "Con sus expresiones Cristina se suma a la estigmatización que sufren los sectores más excluidos que sobreviven como se puede y que se organizan comunitariamente", expresó Daniel Menéndez, el referente nacional de Somos Barrios de Pie y Subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local.

"Los piqueteros en la República Argentina son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No nacieron con ningún gobierno populista. Fueron producto de los altos índices de desocupación y de la falta de oportunidades. El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas", dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner, ayer, bajo la mirada y los acalorados aplausos del diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky.

