Móvil de TN dejó en offside a los movimientos sociales

¿Fulanito está? Firme, Fulanito. Que alguien me expliqué por qué tenés que firmar una listita... Si esto es un plan del gobierno, se cobra con una tarjeta con la que vas al cajero todos los meses para retirar la plata. Si vos sos una persona que merece ese plan, no sé por qué tienen que rendir cuentas

Cuando parecía imposible conseguir un testimonio, el periodista Santiago Martella logró acercarse a uno de los piqueteros que se encontraba anotando cosas en un cuaderno. "¿Te puedo preguntar qué son esos nombres y las firmas?", preguntó el movilero.

Sorprendido, el piquetero respondió: "Es un cuaderno de apuntes mío. Son los apuntes de la jornada nacional".

"Pero recién vi que estabas anotando nombres. Lo acabo de ver", replicó el periodista. "No, nada que ver", ratificó el manifestante.

Cuando el movilero le consultó si podía leer el cuaderno, este sentenció: "No, es algo personal. Estaría bueno que me preguntes por qué luchamos y para qué vinimos. Si empezamos por ahí, sería lo mejor y lo más adecuado. Arranquemos por ahí que es lo que le importa al país".