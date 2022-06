Falta de Gasoil: Arrancó un paro por tiempo indeterminado

También habrá presencia de camiones en la Rotonda de Gutiérrez, en el Departamento de Cruz Alta, en el centro oeste de Tucumán; y en la Rotonda Los Ralos, donde se cruzan las rutas 303 y la 321, al oeste de San Miguel de Tucumán.

Y está previsto concentrar en la Rotonda de Famaillá, en el cruce de las rutas 38 y 323, y en la Rotonda conocida como Guitarra Concepción, que une a las rutas 38 y 65, ambas al sur de San Miguel de Tucumán.

Sin acuerdo

Cabe recordar que el pasado jueves (16/6), el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo realizó gestiones desde Casa de Gobierno para dialogar con los transportistas de cargas, negociar un acuerdo y suspender el paro.

"Somos muy respetuosos de las decisiones de cada sector, pero a este tema lo venimos conversando con la Asociación de Transporte de Carga de Tucumán. La primera reunión que hicimos fue por el tema del combustible, en la que dijimos que paulatinamente se iba a ir normalizando el suministro; de hecho, así se ha producido. Vale la pena aclarar que la oferta aún no igualó a la demanda; tenemos una cuota de faltante de combustible, pero eso no nos llevó a parar ninguna de las actividades”, indicó Jaldo.

Y advirtió: "Tucumán no puede paralizar las actividades, porque el daño que se producirá será irreparable. Si hay un paro, miles y miles de trabajadores quedarán sin trabajo, sin su jornal. El Gobierno sigue sosteniendo que un paro no beneficia, no ayuda y no es una solución; solo agrava la situación. Por eso, estamos en diálogo. Hemos pedido a los sectores que sigan conversando con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC)".

