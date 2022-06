Esteban Aquino, vendehumo que no detiene la sangre del narco

La Secretaría de Inteligencia fue creada por Ley Nº5.241/14 para "detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales". ¿Es terrorismo el narcotráfico que actúa, con violencia, en organizaciones con base en el exterior o solo es delincuencia común?

avion_emtrasur_2022.jpg El avión de Emtrasur que tanto preocupó a Esteban Aquino.

El avión

Aquino Bernal es quien mantuvo encendida la llama de que en el avión venezolano-iraní había un personaje clave de las fuerzas de ataque de Teherán, aunque nunca pudo ofrecer pruebas ni precisiones. Peor aún: cuando lo tuvo en un aeropuerto paraguayo, lo dejó salir porque sus 'agencias aliadas' no le brindaron la información en tiempo y forma. Tampoco pagó costo alguno por semejante fracaso.

Ahora, en junio de 2022 y con el avión en la Argentina, Aquino Bernal ejecutó una acción operativa del presidente Abdo Benítez contra su rival, Cartes, y utilizó a la oposición argentina para esa construcción. Cartes es el enemigo a derrotar por Abdo y el dueño de la tabacalera que produce los cigarrillos que el avión transportó desde Ciudad del Este.

Esteban Aquino instaló, vez tras vez, que Gholamreza Ghasemi, el piloto de la aeronave retenida en la Argentina, integraba la Fuerza Quds iraní, y que debía mantenerse abierta la investigación en Paraguay (su verdadero objetivo para 'empomar' a Cartes), según le manifestó a radio ABC Cardinal 730 AM. En el interín presionó al Gobierno argentino para darle mayor consistencia a su relato paraguayo: “La presencia de esa persona, de acuerdo a lo que sabemos y confirmaron agencias aliadas, es que se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda. No es parecido, homónimo ni nada. Es preocupante”.

Mientras Aquino entretenía a propios y extraños con el avión de Emtrasur / Conviasa, ocurría otro asesinato narco más en Paraguay ante la ausencia de resultados de Aquino para prever o para reprimir los graves acontecimientos. Ridículo que Aquino quiera enseñarle seguridad territorial a la Argentina cuando tiene a diario asesinatos gravísimos que ejecutan bandas narcos en Paraguay. Ahora fue el caso del ex director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Óscar González.

Audio de Artemio Vera, director general de Establecimientos Penitenciarios: "Mala noticia los compañeros ahí que son penitenciarios. Le mataron recién a Óscar González hijo en la casa de su papá, en 28 (Proyectada), donde está su casa. Al que fue director de Tacumbú. Hace tres días estuve luego hablando con él, me avisaron los perros que le tenían amenazado. Entonces tuve que decirle, que advertirle y ahora le liquidaron dos motoqueiros".

¿Todos lo sabían menos Aguino?

https://twitter.com/C9NParaguay/status/1538983356729282561 Sicarios asesinaron al exdirector de Tacumbú



Recibió 5 impactos de bala. "Tenemos un análisis casi completo de las imágenes. Lo llamativo es que entró como si fuera dueño de casa" dice el Crio. Hugo Grance - Dpto. de Homicidios.



https://t.co/ZjsduBNmVk pic.twitter.com/6GdwCXrnhq — C9N Paraguay (@C9NParaguay) June 20, 2022

Inútil o ineficiente

Ya se sabía que González podría resultar la próxima víctima pero Aquino andaba entretenido instalando información imprecisa sobre el avión venezolano iraní. O es un inútil o es un ineficiente.

El ministro de Justicia, Édgar Olmedo, confirmó a radio Monumental 1080 AM: "Evidentemente, había una suerte de comentario que estaba manejando el director general. Él, de alguna manera, me informó que había rumores, pero no me comentó si se trató con organismos de seguridad". ¿Y Aquino?

El ex director del penal de Tacumbú fue asesinado por un sicario cuando se encontraba en la casa de su padre, en barrio Obrero de Asunción.

2 hombres llegaron a bordo de una motocicleta, uno descendió e ingresó hasta el fondo de la vivienda, donde se encontraba la víctima fatal, y le propinó varios disparos frente a sus familiares.

La víctima recibió 5 impactos de bala a la altura del rostro, en la mano izquierda, en la región dorsal y en la zona de la espalda, en el lado izquierdo.

Óscar Daniel González Olmedo, de 42 años, se desempeñaba como director del penal de Tacumbú en octubre de 2020, cuando se realizó un allanamiento de forma sorpresiva, que estaba encabezado por el fallecido fiscal Marcelo Pecci, en el conocido sector VIP.

Pecci acaba de ser asesinado también, durante su luna de miel en Colombia, episodio que demostró que no contaba con una cobertura de seguridad apropiada con su rol de fiscal antimafia. ¿Y Aquino?

En esa ocasión, hallaron un laboratorio para procesar droga en la celda de Jaime Andrés Franco Mendoza.

