Arde Paraguay y casi intoxica a la Argentina

El sábado 18/06, Mario Abdo Benítez, informó una amenaza de muerte que recibió el titular de la Seprelad, Carlos Arregui.

El funcionario fue amenazado de muerte el miércoles 15/06 en la puerta de su vivienda. Sorprende que no hubiese custodia considerando las investigaciones que emprende Arregui y los magnicidios recientes.

El jefe de Estado apuntó hacia simpatizantes del movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes: “Fueron hasta su casa y le dijeron: 'Acá van a ganar Cartes y Santiago Peña y te vamos a fundir a vos, Arregui'”, señaló.

Según el diario Última Hora, de Asunción, él mencionó que la amenaza se debió a que la Fiscalía tuvo que abrir una investigación contra Horacio Cartes, tras difundirse un informe de la institución que implicaba al ex mandatario en un gigantesco esquema de lavado de dinero.

Abdo Benítez habló sobre el tema durante un encuentro de mujeres coloradas en la Seccional Nº 8 de Asunción, donde la senadora Lilian Samaniego hizo campaña en busca de su reelección en la Cámara Alta.

“El Partido Colorado no puede caer en manos de quien hoy quiere ser presidente de nuestro partido. Será la vergüenza más grande de la historia de nuestro partido”, sostuvo Abdo.

También habló sobre el contrabando de cigarrillos y de la manipulación de información que supuestamente hacen los medios de comunicación vinculados al Grupo Cartes (Diario La Nación, Radio 970 AM, Diario Popular, Diario Crónica, www.hoy.com.py, Radio Montecarlo 100.9 FM, GEN TV Cable, Diario ADN, Radio Laser Stream Digital, HEi Radio 91.9 FM, Canal HEi Cable, Canal Tropicalia Cable).

cartes macri.jpg Horacio Cartes y Mauricio Macri.

El avión

Y ahí apareció el tema del avión que Aquino mantuvo en el candelero. Esto es importante que lo tengan en cuenta en la Argentina porque el conflicto paraguayo puede regresar, a causa de la amistad de Cartes con Mauricio Macri.

Abdo Benítez:

¿Es culpa nuestra que los cigarrillos de Tabesa estuvieran en un avión iraní? ¿Es un invento del Presidente que el mismo avión iraní se utilizó para transportar misiles para disparar en Israel y matar a niños en sus escuelas? ¿Es mentira lo que yo digo? A lo mejor no tienen la culpa... Pero el que anda por el camino torcido anda con personas torcidas. Ese es el riesgo de andar con personas torcidas y andar por caminos torcidos. ¿Es culpa nuestra que los cigarrillos de Tabesa estuvieran en un avión iraní? ¿Es un invento del Presidente que el mismo avión iraní se utilizó para transportar misiles para disparar en Israel y matar a niños en sus escuelas? ¿Es mentira lo que yo digo? A lo mejor no tienen la culpa... Pero el que anda por el camino torcido anda con personas torcidas. Ese es el riesgo de andar con personas torcidas y andar por caminos torcidos.

“Es una causa libertadora, es la dignidad de nuestro partido, defender a nuestra democracia, defender a las instituciones. Es salvar al partido de la delincuencia y de proteger de los flagelos que destruyen a nuestra sociedad”.

“El tiempo exige que nadie sea indiferente ante este intento de monopolizar no solo el poder político y el poder económico, sino también subordinar las instituciones y amenazar lo más sagrado que tenemos: La democracia”.

Abdo Benítez acusó a Cartes de ser una persona que transitó toda su vida “por el camino oscuro de la ilegalidad”.

Abdo Benítez dijo que en la última etapa de su gobierno “va a atropellar a los grandes contrabandistas que siempre actuaron con impunidad y que requieren del Estado”, afirmó.

“Necesitan de la Policía para que no atajen sus productos, de la Fiscalía para que no los imputen por su lavado de dinero. Necesita de la Marina para que no miren lo que pasa por los ríos”, agregó en alusión al contrabando de cigarrillos.

Además, aseguró que desde Honor Colorado amenazan a la Fiscalía y hacen lobby en la Cámara de Diputados. “Le compran a los representantes y nuestros propios diputados pierden su autonomía e independencia”, expresó.

Recordó el caso de su asesor político Mauricio Espínola, quien es investigado por el Ministerio Público por revelar el salario del presidenciable Santiago Peña en Banco Baso, propiedad de Horacio Cartes.

“Con esa mayoría amenazan a la Fiscalía. Hoy le querían imputar a Mauricio Espínola por contar que Santiago Peña tiene un salario de US$ 20.000 del banco Basa demostrando así la subordinación total y que es un secretario de Horacio Cartes”, indicó.

Sobre el punto, agregó: “Que nos imputen a todos, igual le vamos a ganar las lecciones, imputados o desde la cárcel, pero vamos a salvar a esta nación de esta gran amenaza del país”, concluyó.

