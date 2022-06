Las diferencias entre los principales espacios se encuentran dentro del error muestral del trabajo, del 3,15 puntos, lo que sumado al alto número de indecisos deja la moneda en el aire.

La encuesta destaca que hay mucha "indecisión" y "no revelación de voto". El 8% de los encuestados se inclinó por esta última respuesta. El voto en blanco, por su parte, alcanza un 6%, mientras que un 4% respondió que no iría a votar. Si estas respuestas se sumaran resultaría que un 41% de los consultados no se por una opción electoral, casi tanto como el 44% que acumulan las 3 principales fuerzas en conjunto.

sanandres-junio.jpg Resultados del capítulo electoral de la encuesta de la Universidad de San Andrés.

Escenarios

La encuesta luego ensaya distintos escenarios con potenciales candidatos. Aquí el panorama cambia: si en las respuestas genéricas encabezaba JxC, ahora lo hace el libertario Javier Milei en todos los escenarios.

Escenario 1

Milei 24%

Cristina Kirchner 17%

Mauricio Macri 13%

Otros 25%

No sabe 12%

Escenario 2

Milei 25%

Alberto Fernández 15%

Macri 13%

Otros 27%

No sabe 13%

Escenario 3

Milei 26%

Horacio Rodríguez Larreta 19%

CFK 18%

Otros 21%

No sabe 10%

Escenario 4

Milei 24%

Larreta 18%

Alberto 13%

Otros 23%

No sabe 12%

Si bien Milei lidera la intención de voto en todos los escenarios, la opción 'Otros' lo sigue de cerca cuando no lo supera. Sin embargo, el líder de La libertad avanza les saca diferencia al resto de los candidatos por encima del margen de error.

Por otro lado, Cristina Kirchner es mejor candidata que Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, mejor que Mauricio Macri, que queda 3ro en los escenarios en los que participa, con la misma intención de voto (incluso le gana el Presidente)

Los indecisos se mantienen en niveles elevados.