Tabesa (Horacio Cartes): "El avión lo contrató el cliente"

González: "Se puede considerar que ha habido situaciones que se pudieron haber manejado mejor".

El ministro del Interior indicó que la aeronave obtuvo permiso de la Dinac con fines comerciales, que fueron verificados, no obstante "llamó la atención" la gran cantidad de tripulantes (18) para un avión de carga por lo que solicitaron información a las autoridades estadounidenses.

Según González, el gobierno de Joe Biden informó que era una aerolínea suspendida por el Departamento del Tesoro luego de que el Boeing despegara de Paraguay.

El ministro agregó que, por ese motivo, los organismos de seguridad de Paraguay no permitieron el ingreso del avión en 2 ocasiones más y alertaron a los países de la región sobre los vínculos de la tripulación y la aerolínea.

avion-emtrasur.jpg El avión Boeing 747 de la empresa Emtrasur.

Tabesa

“La pandemia produjo una crisis logística en todo el mundo y la pronunciada bajante del río Paraguay generó escasez de contenedores para realizar el comercio exterior; por ello, se optó por realizar envíos aéreos a medida que existían riesgos de desabastecimiento. Hasta la fecha se han realizado muchos envíos aéreos”, dijo Ortiz sobre el auge de los cargueros.

En la mayoría de los casos, la contratación de los cargueros corre por cuenta del destinatario final. “En este caso es igual, el carguero fue contratado desde Aruba. El destinatario final solicita los servicios a un broker (entidad o empresa financiera que ejecuta órdenes de compra y venta) y la contratación de un vuelo, que es enviado para el retiro de la carga”.

Según él, Tabesa vende la mercadería desde una oficina en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, en Ciudad del Este y hasta donde llegaría su responsabilidad, por lo que no tiene ningún tipo de vínculo con la empresa transportadora o con la aerolínea a cargo de la logística.

“Se lleva la carga hasta el aeropuerto Guaraní, se realiza el despacho de exportación correspondiente, además de todas las verificaciones y documentaciones”, reveló Ortiz.

Agregó un dato: Tabesa tiene un convenio con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por medio del cual esta institución realiza un control y una verificación de todas las cargas exportadas, ya sea vía terrestre, fluvial o aérea.

“La Senad realiza la verificación correspondiente, se labra el acta, se carga el avión y se va. De este caso ya pasó más de un mes”, añadió el presidente de la firma tabacalera. Efectivamente, el envío más reciente ocurrió el 13/05.

Aeropuerto-Guarani-1024x768.jpg El Aeropuerto Internacional Guaraní (Código IATA: AGT, Código ICAO: SGES), es un aeropuerto internacional situado en Ciudad del Este, distrito de Minga Guazú.

Migraciones y Dinac

En Paraguay, con respecto a la información surgida sobre el carguero, que era de bandera venezolana y de tripulación iraní, tanto Migraciones como Dinac (Direccion Nacional de Aeronautica Civil) informaron que contaban con las documentaciones pertinentes y que estaban en orden, según el citado Ortiz, pero no es lo que afirmó el ministro del Interior aunque éste no consigue explicar, en su caso, por qué entonces se permitió el decolaje del Boeing.

“Nosotros (Tabesa) no tenemos conocimiento ni siquiera a qué empresa pertenecería la aeronave, porque el vínculo con la empresa no es nuestro y mucho menos de la tripulación. No sabemos quiénes, cuántos o de qué nacionalidad son. De eso se encarga el despachante, Migraciones y la misma Dinac”, explicó Ortiz.

Él recordó que el titular de la Dinac, Félix Kanasawa, al igual que Luis Afara, administrador del aeropuerto Guaraní, aprobaron lo actuado.

“Se carga la mercadería al avión el lunes por la madrugada y ese mismo día llega a Aruba, descarga la mercadería y todo en orden, sin ningún tipo de inconveniente. A partir de allí no tuvimos otro embarque aéreo, algo que es muy casual”, manifestó el empresario.

Ortiz agregó que desconoce cualquier otro vínculo con la aeronave. “Ni siquiera pagamos nosotros ese flete, eso lo hace el comprador final”, y que la aeronave supuestamente retenida en la Argentina no está vinculada a la empresa que dirige.

El relevo

El mencionado Luis Afara reiteró que el cargamento de cigarrillos de Tabesa que salió de Paraguay en mayo 2022 se llevó a cabo con absoluta normalidad y sin “ninguna irregularidad”.

Afara rebatió los datos del diario ABC Color acerca de que

el avión en cuestión nunca estuvo retenido,

fue una operación comercial de importación y exportación,

la aeronave fue alquilada y

"no existe vinculación con lo que sugiere erróneamente la publicación".

“Todo lo actuado ese día está totalmente documentado, no hay ninguna irregularidad, se cumplieron con todos los protocolos, todas las instituciones estuvieron presentes, se hizo Migraciones, Aduanas, Senad, Policía Nacional, Fuerza Aérea, nada se dejó al azar, todas esas instituciones intervinieron”, afirmó Afara en el programa 'Apunto', emitido por canal GEN/Nación Media.

Sin embargo el tal Afara fue apartado de su cargo poco después de que hizo esas declaraciones.

Irán

Amir Hossein Zol-Anvari, gerente de la oficina de Relaciones Públicas de Mahan, le dijo a la agencia de noticias iraní IRNA, que el avión fue vendido a una empresa venezolana hace un año.

La detención del avión obedece a objetivos políticos, agregó.

La tripulación ha estado trabajando para la empresa venezolana y el tema no tiene relación con Mahan Air.

