USA, corrupción, Paraguay: Horacio Cartes en la polémica

Pero el dato más relevante es que Horacio Cartes busca disputar la candidatura a las elecciones presidenciales del año próximo contra el actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Benitez.

image.png Marc Ostfield, embajador de USA en Paraguay

Mario Abdo

En el marco de la IX Cumbre de las Américas, el presidente Mario Abdo Benítez participó de una entrevista para el canal internacional NTN24, y fue consultado sobre las investigaciones al ex presidente Horacio Cartes, la lucha contra el crimen organizado, así como los avances en el crimen del fiscal Marcelo Pecci.

El conductor consultó a Abdo sobre el informe de la Seprelad. Abdo respondió:

Ojalá que se pueda profundizar (la lucha contra) todas aquellas actividades que contribuyan con debilitar la capacidad del Estado de cumplir su rol. El tráfico de cigarrillo para que funcione tiene que haber complicidad de policías, de gente de Aduanas, de gente de la Armada.

Luego reflexionó que el crimen organizado destruye la moral del burócrata público, consideró "saludable" ese debate en la sociedad para que la muerte de las víctimas del crimen organizado sirva "de inspiración para tomar el sendero correcto"... y así llegó al asesinato de Pecci:

Que su muerte del no haya sido en vano y que la Justicia paraguaya y que la Fiscalía paraguaya tomen en serio su trabajo y acuñen como propio una frase que yo dije al comienzo de mi mandato: 'Caiga quien caiga', si es el Presidente actual o si es el ex presidente (Horacio Cartes), si tenemos algo que rendir cuenta a la Justicia, hay que rendir cuenta a la Justicia.

Entonces, él exhortó a la Justicia paraguaya a que actúe con valentía.

E indicó que cree que se está cerca de averiguar quién es el autor intelectual del asesinato.

"El crimen organizado transnacional es lo que mejor se ha globalizado en el mundo. La orden de asesinato, aparentemente, vino de un autor moral de Paraguay o de otro lugar, y el hecho acontecido el asesinato se produjo en otro país (Colombia); eso nos llama la atención a todos sobre la importancia de trabajar de manera estrecha y de entender que el crimen organizado no tiene frontera, y que nosotros tampoco tenemos que tener fronteras en términos de cooperación para enfrentar al crimen organizado, al lavado de dinero y los hechos delictivos".

La “lista negra” de USA

Marc Ostfield, quien ejerce el rol de embajador de USA en Paraguay apenas hace 3 meses, dio una entrevista de radio donde habló sobre su misión. Pero apuntó más que nada al compromiso de su país en luchar contra el crimen organizado en Paraguay y en la región, así como “promover una prosperidad económica mutua y progresiva para los dos países”, dijo.

Las relaciones entre ambos países se basan en la lucha anticorrupción y anti crimen organizado desde larga data, donde USA inclusive decidió asumir una postura política de designar a personas como significativamente corruptas y prohibirle la entrada a su país en su llamada “lista negra”.

Sobre la lista, el embajador aclaró que tiene la intención de seguir designando personas corruptas en la lista, siempre y cuando “haya evidencias que nuestro departamento de justicia pueda analizarlas”.

En su momento, el país norteamericano declaró como significativamente corruptos al fallecido ex senador colorado Óscar González Daher y al ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Otro que fue incluido en la lista fue el diputado Ulises Quintana.

Pero cuando se le preguntó sobre posibles nuevos nombres en la lista, declinó comentar:

Mi compromiso y el de EEUU es apoyar y colaborar al Gobierno en la lucha contra la corrupción. No puedo dar una lista, pero sí que queremos seguir haciéndolo cuando sea necesario.

Paraguay bajo la lupa

Además, Ostfeld tiró un pequeño comentario que resonó fuerte en Paraguay en estos días: dijo que la corrupción y el crimen organizado son “flagelos que debilitan a las democracias de la región”.

Este comentario resonó en la casta política paraguaya teniendo en cuenta que un ex presidente, y posible candidato presidencial, se encuentra en pleno escándalo por actividades propias del crimen organizado.

Horacio Cartes está siendo investigado por múltiples acusaciones de lavado de dinero, presuntamente con orígenes de redes de tráfico.

Cartes, ex presidente de Paraguay entre 2014 y 2018 y amigo personal de Mauricio Macri, es un empresario de la industria del tabaco y propietario de la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), presuntamente deposita sus ventas en efectivo en bancos del cual él mismo es accionista. Este proceso le servía a Cartes para blanquear dinero obtenido de actividades ilegales, como el contrabando de cigarrillos a Brasil, e inclusive se especula de narcotráfico, tráfico de blancas y de armas.

Sin embargo, la defensa de Cartes plantea es un intento para deslegitimar y embarrar a Cartes, para que baje su candidatura a la presidencia o directamente pierda en las elecciones.

Recordemos que Horacio Cartes es líder del bando “Honor Colorado” dentro del Partido Colorado, que es opositor a la facción del actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Benitez, “Movimiento Colorado Añetete (disidente)”.

Horacio Cartes busca disputar la candidatura a las elecciones presidenciales en Paraguay del año que viene en contra de Benítez en internas estipuladas para diciembre de este año, aunque ya lanzo oficialmente su campaña.

Az bajo la manga

En medio de la investigación, hoy jueves 9/06 se reportó que en la cámara de diputados de Paraguay se logró evitar un proyecto de ley que estipula que las tabacaleras y clubes deportivos sean sujetos de control de lavado de dinero. Esta medida fue evitada por legisladores cartistas, algunos oficialistas y otros liberales. También analizaron el protocolo internacional contra el contrabando de cigarrillos.

Esta medida casualmente se dio en medio de las investigaciones de Horacio Cartes, quien es acusado injustamente de tráfico de cigarrillos y posee también una tabacalera.

La sesión de ayer miércoles en la cámara de diputados tuvo que pasar a extraordinaria debido a la falta de quórum por ausencia de varios diputados. Pero aun así, los diputados carlistas lograron hacer caer al proyecto.

En respuesta, la oposición reclamó esta maniobra de los diputados cartistas, vista como un intento de que el proyecto nunca llegue a tratarse, lo que claramente beneficia a su líder.

Otro proyecto relegado debido a la negativa del cartismo fue “que aprueba el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de productos de tabaco”, que cuenta ya con media sanción de la Cámara de Senadores.

En respuesta, la diputada por el PEN, Kattya Gonzales, una de las redactoras del proyecto, expresó que la única bancada que se opone es la de “Honor Colorado”, compuesta por 25 diputados y protesto:

Es un flagelo transnacional que ocasiona un daño terrible a la República. Nos presenta como un país poco serio. Realmente pervierte todo el sistema tributario. Es una falacia lo que alegan de que son los mayores contribuyentes. Así pretenden blindar sus actividades ilícitas.

Informó que cerca del 90% de la producción tabacalera nacional sirve para infectar el mercado ilícito de todo el mundo. “Paraguay es el segundo país que más contrabando de cigarrillos produce”, comentó.

Con más razón se entiende cómo a pesar de tener al Ministerio Público del país investigando, Horacio Cartes, el hombre más poderoso del país, con recursos millonarios, se manifiesta despreocupado y afirmó "que los ataques en su contra no le preocupan" y que estos investigadores trabajan "al margen de la ley".

Inclusive en medio del revuelo, Horacio Cartes presentó su campaña presidencial ante el Tribunal Electoral de Paraguay el pasado 1/06, aunque las elecciones están estipuladas recién para agosto de 2023.

Esto lo hizo acompañado por Santiago Peña y Pedro Alliana, quien curiosamente es el presidente de la Cámara de Diputados, y fue acusado por la multibancada opositora de “manejar a su antojo” el orden del día después de la suspensión del tratado del proyecto que buscaba someter a las tabacaleras y los clubes deportivos a controles por lavado de dinero.

Horacio Cartes ya tiene su plan en marcha, y los dichos del embajador de USA en Paraguay probablemente sean solo palabras, considerando que, en caso de ser culpable, Horacio Cartes se maneja impunemente entre las Instituciones Paraguayas.

Después de todo, ya llego a la presidencia una vez, ¿por qué no de nuevo? Y la carta de que ningún país puede interferir en el proceso electoral de otro será bien jugada por Horacio Cartes en caso de emergencia.

