Ex presidente de Paraguay acusado en redes de tráfico

Estas denuncias caen justo en esta época, ya que desde la defensa de Cartes, es un intento para deslegitimar y embarrar a Cartes, para que baje su candidatura a la presidencia o directamente pierda en las elecciones.

La investigación

Según el informe de la Seprelad, la punta del iceberg son las empresas distribuidoras de la empresa de Horacio Cartes, Tabesa. A todas estas, el Seprelad realizó informes respecto a sus rentas, las cuales presentaban inconsistencias de ingresos y gastos muy diferentes a las que recibía Tabesa.

Además, también se vieron involucradas otras empresas de distinto negocio comercial dentro del grupo perteneciente a Horacio Cartes, que formaban la red de contrabando y actividades criminales. La investigación plantea que entre estas empresas se realizaron operaciones comerciales sin justificaciones de sus ganancias y se simularon ventas entre ellas.

image.png Compradores de Tabesa, entre ellos ,empresas de Horacio Cartes como Palermo SA.

Entre ellas, se encuentra el banco Basa, propiedad de su hermana, en cual fue utilizado por Cartes para depositar dinero en efectivo proveniente de las operaciones ilegales al sistema bancario para blanquearlo sin justificación.

La investigación fue entregada a la justicia y a la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñonez, que además ha sido acusada por funcionarios de la oposición de “ser una empleada de Cartes”. El senador liberal Salyn Buzarquis le pegó con todo a Quiñonez, diciendo que es ”una hipócrita” por no investigar cómo se debe.

Sandra Quiñonez es una hipócrita. No se anima a investigar el crimen organizado, esta señora lo mínimo que debe hacer es renunciar. Sandra Quiñonez es una hipócrita. No se anima a investigar el crimen organizado, esta señora lo mínimo que debe hacer es renunciar.

Según estimaciones, en Paraguay hay una superproducción de 2.800 millones de cajas de cigarrillos al año. 600 millones son destinados al consumo interno y a la exportación legal. El resto, más de 2.200 millones, salen de contrabando, básicamente a Brasil, y el dinero posteriormente volvía a Paraguay a través de operaciones realizadas por bancos privados desde diferentes países como Brasil, pero también México y Bahamas, entre otros.

También se planteó múltiples operaciones entre otros países, principalmente con Brasil, México y USA por varios millones de dólares, de los cuales Cartes declaraba sólo una miseria en comparación, según la investigación.

Luego de presentar el informe a la fiscalía, esta dio inició la investigación a las compañías de Cartes, y pidió los informes contables de cada una de ellas.

La defensa

Pero por el lado de la defensa de Cartes, su abogado Pedro Ovelar desestimó en primer lugar las acusaciones de operaciones ilegales del Grupo Cartes en Brasil, uno de los presuntos principales destinos de contrabando de cigarrillos de Tabesa.

El Tribunal Regional Federal determinó que no existe ningún crimen cometido por el ex presidente Horacio Cartes y no se puede aplicar ningún artículo del código penal por la conducta que él realizó. El Tribunal Regional Federal determinó que no existe ningún crimen cometido por el ex presidente Horacio Cartes y no se puede aplicar ningún artículo del código penal por la conducta que él realizó.

Y ayer lunes, se entregaron algunas muestras de facturas de ventas de Tabesa a otras empresas que detallan operaciones no realizadas con la venta de cigarrillos. Estas facturas fueron publicadas por el diario La Nación de Paraguay, la cual remarca que “se dejó al descubierto la mentirosa instalación que ocupa espacios de radio, televisión y diarios y en las que conocidos periodistas invirtieron expresiones categóricas y hasta denigrantes hacia personas y empresas”.

Y continuo, en una clara posición pro Horacio Cartes:

Lo lamentable de toda esta telenovela que se instaló con el supuesto informe de la Seprelad que vincula al ex mandatario y precandidato a titular de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, señalaron nuevamente, que no es más que una vergonzosa manipulación de la opinión pública, manejada desde las altas cumbres del gobierno, de manera peligrosa para la democracia, utilizando a una organización de control como la Seprelad, en forma de vulgar “garrote político”, a partir de la denuncia del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, destituido por estar sospechado de vincularse con poderosos narcotraficantes. Lo lamentable de toda esta telenovela que se instaló con el supuesto informe de la Seprelad que vincula al ex mandatario y precandidato a titular de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, señalaron nuevamente, que no es más que una vergonzosa manipulación de la opinión pública, manejada desde las altas cumbres del gobierno, de manera peligrosa para la democracia, utilizando a una organización de control como la Seprelad, en forma de vulgar “garrote político”, a partir de la denuncia del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, destituido por estar sospechado de vincularse con poderosos narcotraficantes.

La retórica de la defensa de Horacio Cartes, quien además no ha salido a comentar públicamente del tema, es que todo se trata de una campaña armada por el oficialismo, un sector del Partido Colorado que se enfrenta a Cartes, para sacarlo de la contienda electoral de 2023.

También ayer lunes 30/05 a la noche, el sector de Honor Colorado emitió un comunicado defendiendo a su candidato y condenando la manipulación e instrumentación de órganos del Estado ”que no tienen otro fin que la persecución política y sembrar el odio entre paraguayos”.

https://twitter.com/AllianaPedro/status/1531332883465371648 Comunicado a la opinión pública del Comando Nacional del Movimiento Honor Colorado. pic.twitter.com/WNCS1PBzCv — Pedro Alliana (@AllianaPedro) May 30, 2022

Resaltan además que cuentan con la certeza de que todas las operaciones del sector empresarial del cual forma parte el líder del movimiento, se adecuan y cumplen las leyes y reglamentos del país.

El convencimiento del triunfo categórico de los candidatos a diferentes cargos del Movimiento Honor Colorado en las internas del Partido Colorado, y el Comando insta nuevamente a todos los correligionarios a mantener la concordia en esta contienda interna electoral, con la confianza que la verdad se impondrá sobre la mentira. El convencimiento del triunfo categórico de los candidatos a diferentes cargos del Movimiento Honor Colorado en las internas del Partido Colorado, y el Comando insta nuevamente a todos los correligionarios a mantener la concordia en esta contienda interna electoral, con la confianza que la verdad se impondrá sobre la mentira.

Además, Horacio Cartes también publicó en sus redes sociales el comunicado con el descargo del grupo empresarial, señalando que los ataques que recibieron sus empresas son producto de intereses políticos y económicos. Aseguró que este nuevo ataque "no les hará retroceder y que muy por el contrario, están más firmes que nunca para seguir aportando al Paraguay desde la cultura del trabajo".

https://twitter.com/Horacio_Cartes/status/1531058249713188864 Los ataques que recibimos por intereses políticos y económicos no nos van a hacer retroceder. Estamos más firmes que nunca para seguir aportando al Paraguay desde la cultura del trabajo. pic.twitter.com/NLLMk75AH1 — Horacio Cartes (@Horacio_Cartes) May 29, 2022

Hoy martes 31 la defensa de Cartes le demandó a la fiscalía del Ministerio Público una copia del informe de la Seprelad. Pedro Ovelar comentó que cuentan con una fuerte presunción de que el informe fue filtrado desde la Seprelad, teniendo en cuenta las publicaciones realizadas por la senadora Desirée Masi y el secretario privado del presidente, Mauricio Espínola, en sus redes sociales, así como las declaraciones de Mario Abdo Benítez en sus discursos políticos.

Ellos esperaron que el Ministerio Público reciba el mail, que lo abran, convenientemente para luego publicarlo el día domingo. Para dar a entender que desde la Fiscalía se cometió la filtración y no desde la Seprelad. Esto es una campaña política asociada con los medios de comunicación y periodistas, yo no cuestiono que lo publiquen, sino que se presten al juego político de desprestigiar a una persona, ya que se encuentran apoyando a otro sector. Ellos esperaron que el Ministerio Público reciba el mail, que lo abran, convenientemente para luego publicarlo el día domingo. Para dar a entender que desde la Fiscalía se cometió la filtración y no desde la Seprelad. Esto es una campaña política asociada con los medios de comunicación y periodistas, yo no cuestiono que lo publiquen, sino que se presten al juego político de desprestigiar a una persona, ya que se encuentran apoyando a otro sector.

En las elecciones internas del partido colorado se enfrentarán sus dos sectores, el Movimiento Colorado Añetete (disidente) del cual proviene el actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Benitez, y el sector de Honor Colorado, con Horacio Cartes, el 18 de diciembre próximo.

El candidato ganador será presentado como candidato a las elecciones presidenciales de 2023 en Paraguay.

Más contenido de Urgente24:

Isla Victoria: La paradisíaca isla en el Sur de Argentina

Hot Sale: Ofertas en viajes y turismo

Flybondi: Cancelación de vuelos y pasajeros abandonados

Un centro de ski de nivel internacional abrirá en Argentina

Pasear por Italia sin salir de Buenos Aires