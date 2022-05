Banco Nación en caso de lavado en Paraguay de amigo de Macri

La red de movimiento de divisas también opera a través de préstamos que el mismo Horacio Cartes declara que realiza a las empresas de las que es accionista, endeudándo incluso hasta en un 1000% contra su propio patrimonio. La hipótesis que maneja la Seprelad es que a través de este movimiento lo que se busca es ingresar altas sumas de dinero al sistema financiero formal, eludiendo la responsabilidad de justificar el origen del mismo, ya que, si tuviera que capitalizarlo, se vería obligado a justificarlo ante los órganos de control. La red de movimiento de divisas también opera a través de préstamos que el mismo Horacio Cartes declara que realiza a las empresas de las que es accionista, endeudándo incluso hasta en un 1000% contra su propio patrimonio. La hipótesis que maneja la Seprelad es que a través de este movimiento lo que se busca es ingresar altas sumas de dinero al sistema financiero formal, eludiendo la responsabilidad de justificar el origen del mismo, ya que, si tuviera que capitalizarlo, se vería obligado a justificarlo ante los órganos de control.

Estos préstamos apuntarían a ocultar que el ex Presidente es dueño de varias empresas. Por ejemplo, el banco Basa, donde figura su hermana Sarah Cartes como accionista mayoritaria (91%), pero cuenta con pagarés a favor de su hermano por el mismo valor que el total de esas acciones.

Para los técnicos que analizaron estos movimientos financieros, el ex mandatario

oculta el origen de los fondos que inyecta a sus empresas y simula que no es propietario de alguna de ellas, mientras es prestamista sin estar autorizado ni registrado por el Banco Central del Paraguay para dichas operaciones.

Desmentido

El secretario político de la ANR (Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado), Dr. Darío Filártiga, rechazó la denuncia en base a documentos de Seprelad, y dijo que es una acción propia de elecciones internas en la fuerza política oficialista pero muy convulsionada.

De todos modos, según Filártiga, "siempre hubo discrepancias entre movimientos, pero nunca se llegó a este nivel de degradación política, al punto de utilizar una coalición entre el oficialismo y sectores declaradamente enemigos del Partido Colorado, alentada por medios de comunicación".

Filártiga aseguró que "el afán de las personas que están detrás de todo el montaje, es destruir una empresa, un equipo de trabajo que está dando trabajo a miles de paraguayos y por eso atacan a la producción nacional. Hoy Horacio Cartes es el enemigo de todos los que no quieren ni al Paraguay ni al Partido Colorado”.

Horacio Cartes, al frente de su grupo interno Honor Colorado, quiere regresar a escena en Paraguay, o sea tener su 2do. tiempo, tal como Mauricio Macri, con su PRO, en la Argentina.

Ambos comparten la pasión de empresarios volcados a la política y al fútbol profesional. Cartes lideró el club Libertad y Macri el Boca Juniors.

“De acuerdo a lo que voy leyendo, esto se basa en la presentación 'payasesca' del exministro del Interior (Arnaldo) Giuzzio, hecha ante unos cuantos senadores y con base en eso presentó una denuncia a la Seprelad, posiblemente esperaron unas semanas más para ´analizar´ la presentación de Giuzzio y lo remitieron al Ministerio Público (algo que no lo sabemos), aunque de hecho ya todo el país conoce las intenciones de este grupo político”, le dijo Filártiga al diario La Nación, de Asunción, al que se vincula con Cartes.

https://twitter.com/acostasamu/status/1530959523082555395 Cuando se filtraban y publicaban a seis columnas reportes de #Seprelad en el caso Marco Trovato, no hubo indignación ni dudas sobre la veracidad de los documentos; pero resulta que ahora sí preocupa la institucionalidad y se tilda a los informes de "ataque políticos". — Samuel Acosta (@acostasamu) May 29, 2022

“Aquí los culpables son quienes ‘les dan de comer’ a este Ejecutivo que les otorga varias carteras ministeriales en su gobierno, los puestos de control y ministerios importantes como del Interior o Cancillería, es hora de defender un 'modelo país', porque se habla mucho de proyectos presidenciales pero no se garantiza su contenido y la gente ya está cansada de asaltos al Presupuesto y de la persecución política, nuestro país necesita una cirugía mayor, porque estamos pasando momentos muy críticos”.

“La idea que tiene este grupo (de oficialistas y opositores) es que si el grupo de Honor Colorado se presenta, va a ganar y eso ellos no lo pueden permitir, yo siempre he instado a la unidad dentro del Partido Colorado y soy una persona de mucha energía en la internas pero sin perder el foco principal: el interés del Paraguay y la unidad del Partido Colorado”.

https://twitter.com/ManuelG49760407/status/1531080711402405889 Según Cartes es un ataque grosero el haber expuesto información confidencial de la Seprelad y a Set contra su grupo y medios de comunicación. Ah pero cuando estos medios atacaron y ensuciaron el nombre del Olimpia y M. Trovato, no fue nada malo.



Todo vuelve en esta vida — Manuel Gamarra (@ManuelG49760407) May 30, 2022

Los datos

Sin embargo, hay que verificar toda la información en curso antes de especular solamente con una denuncia preelectoral.

Con datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se verificaron 2 millonarias emisiones de facturas realizadas por el banco Basa a nombre de Horacio Cartes en el año 2018, o sea 2 semanas después de que finalizado su mandato presidencial y 1 día después de presentar su Declaración Jurada de Bienes ante la Contraloría General de la República (CGR), adiverte el diario Cinco Días.

Las facturas exentas de impuestos fueron por un valor equivalente a US$ 50 millones pero no se registraron transferencias de Cartes a Basa ni viceversa, por lo que la contraprestación a la factura debió hacerse en dinero en efectivo, a menos de que se tratara de una simulación u operación ficticia.

Este monto representa casi el 90% del capital total del banco, acción que debe ser registrada por su altísimo riesgo para cualquier entidad financiera.

Además, el movimiento en efectivo resulta inconsistente con la declaración jurada presentada ante la CGR.

https://twitter.com/ABCDigital/status/1531232123885076480 #PatronPapers| Según el informe de Seprelad, Tabesa tendría una simulación de ventas en la cual aparecen compañías, cuyos responsables enfrentan procesos por supuestos hechos delictivos.https://t.co/3LYKYaaouy — ABC Digital (@ABCDigital) May 30, 2022

En el informe gubernamental hacen un apartado especial sobre las operaciones que el Grupo Cartes ha venido realizando en el mercado bursátil nacional desde 2019, al fundar Basa Capital, que es una casa de Bolsa de Valores con la que colocan acciones y emiten bonos.

En la casa de bolsa trabaja Eduardo Campos Marín, ex presidente del banco Basa e investigado en la 'Operación Patrón', del 'caso Lava Jato', y acusado por Myra de Oliveira Athayde, novia de Darío Messer (amigo íntimo de Horacio Cartes) de recibir US$ 600.000 para gastos de encubrimiento.

Una conclusión:

Se considera que esta incursión en Bolsa podría ser una nueva modalidad para seguir integrando fondos de origen dudoso al sistema financiero formal, vulnerando controles y debidas diligencias. La operativa funciona cuando el Grupo Cartes emite acciones a través de la Casa de Bolsa, pero otra vez es el propio Horacio Cartes quien adquiere esos mismos bonos y obtiene retornos.

Banco de la Nación Argentina

El Grupo Cartes se calcula que ha remesado dinero a unos 34 países, entre ellos Estados Unidos, donde a través de 6 entidades bancarias lograron introducir US$ 72 millones.

Los datos del reporte señalan que en las declaraciones juradas en 2018, Cartes no informa la propiedad de estas cuentas en EE. UU. y sí la apertura de una cuenta en el banco Itaú en Suiza.

Investigadores sospechan que se vaciaron las cuentas bancarias cuando comenzó en Brasil la 'Operación Patrón', en la que el Ministerio Público incluyó a Cartes por sus vínculos con el brasileño Darío Messer, a quien ayudó económicamente cuando estaba prófugo de la Justicia.

La firma Tabesa, propiedad de Horacio Cartes, utiliza al Banco Basa como

herramienta para remesar dinero y

vía de fuga, a través del estatal Banco Nacional de Fomento (BNF), que a su vez tiene al Banco de la Nación Argentina como corresponsal internacional.

El Banco Nación deposita los fondos en cuentas de entidades como The Bank Of New York Mellow, Banco Do Brasil, Standard Chartered Bank, Wll Fargo Bank y el Citi Bank Of America, todas con domicilio en los Estados Unidos.

A pesar de todos los datos expuestos la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, dijo que todavía no tenían elementos suficientes para imputar a Cartes por lavado de dinero pues los datos remitidos por el informe de inteligencia de Seprelad “no coinciden” con los que tiene el fiscal Osmar Legal, quien investiga el caso.

Quiñonez asumió como fiscal general en 2018, a propuesta por Horacio Cartes, quien era Jefe de Estado.

En 2 ocasiones el Congreso intentó destituir a Quiñonez por mal desempeño en sus funciones, pero el movimiento político Honor Colorado -liderado por Horacio Cartes- logró frenar las inicitivas.

https://twitter.com/tendenciaporque/status/1531281893391466497 "Seprelad":



Porque para los medios Cartistas es ilegal que se filtren informes de la SEPRELAD solo cuando implica al Grupo Cartes. pic.twitter.com/hireR3RS9o — ¿Por qué es tendencia? (@tendenciaporque) May 30, 2022

La Fiscalía

El fiscal Omar Legal, de Delitos Económicos y Lavado de Dinero, tras mantener un encuentro con los senadores, criticó que la información provista por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo de Carlos Arregui, y referente al exmandatario Horacio Cartes, haya sido filtrada a medios de comunicación.

Legal recordó la confidencialidad de los datos. Y negó su inacción en la causa, probable motivo de la difusión de la información.

El agente fiscal explicó que el informe fue recibido por el Ministerio Público, el 24/05 pero un "problema técnico" le impidió conocer de inmediato el contenido de un informe de inteligencia que tiene "conclusiones primarias."

“Se debe entender que es un trabajo parcial todavía, faltan algunas aristas en construcción por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que está haciendo fiscalizaciones, y otra parte de Aduanas, la línea de trabajo sigue. Acá tenemos que entender que los informes de inteligencia por una cuestión estratégica son de inteligencia, lo que dificulta el trabajo son estos tipos de filtraciones, pero ya es un trabajo que se viene realizando”, explicó.

Por otra parte, rechazó que se haya recibido una “bajada de línea” por parte de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien es acusada por los parlamentarios del sector opositor de responder al cartismo.

“Nunca, en ninguna causa me bajaron la línea y evidentemente tenemos que entender que si bien es la fiscal general quien asigna las causas, la autonomía del fiscal en las decisiones y en las investigaciones es personal, entonces mal podría ella direccionar una investigación. Tenemos que hacer una conclusión simple, todas las causas que tuve fueron responsablemente imputadas y eventualmente condenadas, y fueron de diferentes sectores políticos, tanto cartistas, entre otros”, mencionó.

------------------------

