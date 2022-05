Cubria dejó en claro que no tiene nada que ver ni con el PJ gobernante en La Matanza, ni con La Cámpora, ni con Cristina Kirchner, a quien le endilga "conspirar" contra el movimiento de la Economía Popular. "Cree que tiene que dejar de existir", afirmó.

image.png Patricia Cubria se lanzó en La Matanza contra Espinoza, La Cámpora y Cristina.

Sobre La Cámpora, Cubria pareció insinuar que los liderados por Máximo Kirchner se olvidaron de la militancia territorial y sólo se los encuentra en algún puesto remunerado en el Estado. "Nunca estuvieron (en los barrios). Nosotros no los vemos. Acá en La Matanza no tienen mucha presencia territorial, por eso no hay mucho diálogo. Capaz que están en los locales de Anses, atendiendo. O en lo que es la estructura de vacunación", dijo.

¿Y Alberto Fernández? Cubria dice que el Presidente es quien mejor entiende la cuestión de la economía popular (designó a Pérsico en una oficina sobre el tema y le prometió algo parecido a un ministerio), y lamenta la existencia de "un oficialismo opositor" que "conspira contra un proceso de transición". La palabra transición es clave, ya que considera al Presidente dentro de esa definición. Por eso no pide la reelección de Fernández. "No sé si él (debería ser el candidato del FdT). Creo que se reconoce como un compañero de transición", dijo.

Con respaldo de Zabaleta

Otro peronista que se mostró dispuesto a desafiar a Espinoza es Fernando Asencio, histórico dirigente matancero y actual funcionario del ministerio de Desarrollo Social a quien sindican como hombre del titular de esa cartera, Juan Zabaleta, uno de los albertistas del gabinete. “Me gustaría participar de unas internas para ser candidato a intendente de La Matanza, porque estoy preparado y es lo que siempre quise ser”, reconoció Asencio en diálogo con portal matancero El1 Digital. En esa línea, destacó que “no hay que tenerles miedo a las PASO”, al tiempo que aseguró que “las internas le hacen muy bien al peronismo” porque “lo oxigenan”.

Asencio también tuvo carteles desplegados con su nombre en La Matanza, pero que fueron arrancados, hecho que el dirigente vinculó directamente con Espinoza, aunque sin nombrarlo. Tras el episodio, publicó una carta abierta en la que sostuvo que “dentro del ejecutivo municipal predominan personajes que se niegan a entender que la impunidad ya no tiene cabida”. Luego bajó el tono al asegurar que habló con Espinoza y que este se comprometió " a que no volverá a suceder y esperemos que así sea, porque al único candidato al que le sacan los afiches es a mí”, denunció, con un mensaje implícito sobre Cubria.

image.png Los carteles de Fernando Asencio en La Matanza. Muchos fueron arrancados, denunció.

Según publicó el portal LetraP, Asencio impulsa su precandidatura con el respaldo de Zabaleta, hasta quien llegó después de un largo periplo. Según relató ese mismo medio, ocupó 12 años un banca de concejal tras llegar de la mano de Unión Pro, por el sector de Felipe Solá. Con el exgobernador se fue al Frente Renovador de Sergio Massa. Cuando Solá fue canciller, Asencio fue nombrado en Asuntos Nacionales del ministerio. Reemplazado Solá tras la derrota en las PASO de 2021, el dirigente matancer asumió como subsecretario de Asuntos Internacionales y Cooperación Federal del Ministerio de Desarrollo Social. "Hoy, trabaja formal y políticamente con Zabaleta", afirma LetraP.

https://twitter.com/Asenciofernando/status/1528833405659619330 Hoy junto al Ministro @JuanZabaletaOK repasamos la agenda de trabajo y analizamos la situación en materia social y política del País y especialmente del Partido de La Matanza. pic.twitter.com/zuyQeBv8VP — Fernando Asencio (@Asenciofernando) May 23, 2022

Asencio, por otro lado, recorre La Matanza con un proyecto polémico: la división del distrito que fue un proyecto de María Eugenia Vidal cuando gobernó la provincia con los colores de Cambiemos. Asencio prefiere recordar que fue Alberto Balestrini, fallecido caudillo matancero quien supo ser vicegobernador de Daniel Scioli quien fue promotor de la iniciativa.

"Vengo impulsando este proyecto desde que era concejal y siempre estuve a favor de la división del Partido. Creo que La Matanza es muy grande y la gente merece que el Estado esté más cerca”, planteó. “Es un tema que realmente me apasiona y recuerdo que el exintendente Alberto Balestrini, para mí el mejor dirigente que tuvo La Matanza, fue promotor de la división del Distrito”, señaló.

Más contenido de Urgente24

Javier Milei acelera en Córdoba: Un humorista, ¿candidato?

Sergio Berni defendió a los policías que balearon al rugbier

Eliminar retenciones: La SRA insiste en que son ilegales

Hospitales y escuelas públicas, obligatorios para funcionarios y sus hijos

Flybondi: Cancelación de vuelos y pasajeros abandonados