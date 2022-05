Hospitales y escuelas públicas, obligatorios para funcionarios y sus hijos

"Con funcionarios que envían a sus hijos a escuelas privadas o se atienden en clínicas de esta modalidad, no podemos esperar que el sistema estatal mejore. No vamos a tener un sistema sanitario eficiente si los máximos responsables de garantizar esos servicios y sus familias no los usan. No podemos esperar que quienes gobiernan piensen en las condiciones edilicias de las escuelas o en la importancia que los docentes tengan un sueldo digno si sus hijos o nietos jamás pisaron una", apuntó el dirigente.