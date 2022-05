Sergio Berni defendió a los policías que balearon al rugbier

“Evadió un control y fue perseguido por la Policía y no con un móvil, sino con tres. Y no dio obediencia a la intimación de parar, debería haber parado”, se quejó Sergio Berni, e indicó: “Por lo pronto nos parece que no es normal que una persona no pare ante una persecución, mucho menos con tres vehículos, el fiscal tiene una tarea muy importante”.