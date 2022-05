“A Alberto la gente no lo registra. No está enojada con Alberto, sino con el sistema político que lo llevó al gobierno. Este costo también lo paga Cristina, porque hizo lo mejor que podía hacer en ese momento, o lo que pensó, para evitar cuatro años más de macrismo”, analizó.

"Alberto conduce formalmente pero no desde la credibilidad y ascendencia. Hoy la Argentina está huérfana de conducción", ultimó.

Está claro que el presidente perdió el rumbo. ¿Alguien en la mesa tiene alguna duda? Entonces, primero se tiene que dejar ayudar. Está demostrado que se equivocó en el camino sino no estaríamos en el baile que estamos metidos. Más allá del grave problema de la Argentina por una inflación del 70%, que no se alcanza a magnificar, creo que el problema hoy es político; no económico Está claro que el presidente perdió el rumbo. ¿Alguien en la mesa tiene alguna duda? Entonces, primero se tiene que dejar ayudar. Está demostrado que se equivocó en el camino sino no estaríamos en el baile que estamos metidos. Más allá del grave problema de la Argentina por una inflación del 70%, que no se alcanza a magnificar, creo que el problema hoy es político; no económico

Berni, a su vez, dijo que el 24 de junio va a presentar "las bases para una Argentina sustentable", enfocado en una reforma constitucional, laboral y judicial, en tono presidencial.

El funcionario que fue muy cercano a la entonces presidenta Cristina Kirchner desde la Secretaría de Seguridad de la Nación, consideró que "el Presidente tiene una gran oportunidad para adelante y no la puede desperdiciar, tal como lo hizo oportunidad tras oportunidad" y llamó a "arreglar el problema político" que surca al Frente de Todos.

También habló de Martín Guzmán: “Es intrascendente. El ministro de Economía puede ser Keynes, pero el problema es de quien conduce, que es el Presidente. Aparte, discutamos si Guzmán es o no ministro de Economía y si Argentina tiene o no ministro de Economía, más allá de si es bueno o malo”, dijo.

"Con Sergio Massa hablo como dos funcionarios militantes que somos. Él difiere de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Está en una situación que es como la de un chico de padres divorciados", siguió.

