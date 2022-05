Facundo Arana habló tras las acusaciones de violencia

" No creo que le guste lo que escribo, pero al cara... Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre, pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico... Pero te quedaste", era parte del texto escrito por él, que previamente le compartió por chat y Romina le respondió con una foto de ella sorprendida.

image.png La reacción de Gaetani al posteo de Arana en Instagram.

Según expresó Yanina Latorre: “Él entendió que esa foto era algo como ‘qué bueno’ le mandó un corazón y le puso un emoji de corazoncito y le dijo que estaba contento”. Evidentemente no lo fue, dado que luego borró el posteo.

La frase que le habría dicho Facundo Arana a Romina Gaetani: "Si fueras hombre te cag... a trompadas"

Romina Gaetani aseguró que recibió agresiones y maltrato por parte de Facundo Arana cuando grababan la novela Noche y Día, en 2014. En una entrevista con LAM, la actriz declaró: “Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte. Él tuvo actitudes violentas conmigo ”.

Gaetani aseguró que hubo gritos, golpes en la mesa y que le dijo dos frases que la dejaron en shock. “Que alguien te diga ‘si fueras hombre, te cag… a trompadas’ es un montón, ¿no?" , expresó la actriz. Además, aseguró que Arana en una fiesta la habría llamado "puta y falopera".

“ Soy bastante vergonzosa, reservada. Incluso, poco quilombera. No soy quilombera ”, expresó Romina Gaetani tras la repercusión que tomó el tema. “ No temo a las represalias. Las mujeres tenemos que dejar de temer”, expresó.

image.png Facundo Arana y Romina Gaetani protagonizaron "Noche y Día", novela que ella abandonó antes del final.

Maju Lozano se sumó a las acusaciones contra Arana: "Fue violento físicamente"

En una entrevista en LAM, Maju Lozano apoyó a Romina Gaetani y declaró contra Arana: "Me maltrató y me agredió". Además, agregó: "Vino a mi lugar de trabajo a agredirme y a decirme barbaridades. Fue un loco".

Maju Lozano se refirió a un episodio que sucedió años atrás. Según ella, antes de arrancar una nota en la radio Arana empezó a golpear una tapa de una revista en la que él estaba en una foto con su familia, ya que estaba enojado por una entrevista que Maju Lozano le había hecho a Isabel Macedo.

"No fue una boludez, fue violento físicamente. En ese momento la pasé mal, no tuve un respaldo. Nadie lo paró, porque además todo el mundo se sorprendió. Fue muy agresivo de golpe, extraño", expresó Maju Lozano. Además, agregó: "Se puso de un modo enloquecedor, se paró y me siguió gritando, y tanta violencia hubo en ese momento que lo primero que atino es a pararme y protegerme. Me fui del otro lado de la mesa".

"A lo que me paro y le digo '¿qué? ¿me vas a pegar?'. Y él me dijo 'si fueras hombre te cag... a trompadas', aseguró. " La pasé horrible. Me fui temblando", declaró contundente Maju Lozano.

La defensa de María Susini

Su esposa, María Susini, salió a defenderlo: "Lo primero que les quiero decir es que Facundo está lejos de ser violento. Yo vivo y respiro con él, y si fuese algo violento, yo no estaría con una persona así. Que se pueda calentar un día y golpear la mesa, sí, recontra sí, pero ¿en qué contexto? ”, dijo María.

Respecto a las acusaciones de Gaetani, Susini expresó: "En ningún momento de la tira me enteré que estuvieran peleados o enemistados. Todo lo contrario: Romina vino a casa en algún momento, millones de cosas pasaron". Y lo defendió sin dudarlo: "Facundo está siendo víctima, está siendo acusado de algo que no es ”.

