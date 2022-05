"No está en marcha"

Lanata habló sobre el spot publicitario oficial que se difunde en los medios, que afirma que "el gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha", al que definió como "un anuncio de campaña más que de gestión".

Nuevo Gasoducto Néstor Kirchner

"Todas esas imágenes que viste ahí son de archivo. ¡El gasoducto Néstor Kirchner no está en marcha! Ni siquiera se terminaron de publicar los pliegos de las licitaciones", disparó Lanata.

Luego, aseguró que "únicamente se licitó la compra de los tubos para el transporte del gas" pero que no empezaron a construir "porque el estado tiene que entregarle a la empresa que ganó la licitación, Techint, el anticipo de la obra para que encargue la chapa que se necesita para hacer los caños".

"Pero además de los tubos que transporten el gas, hay que hacer un pozo desde Vaca Muerta en Neuquén a Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires para enterrar los caños", siguió.

"De esa obra civil ni siquiera están presentados los pliegos para la licitación. Y prometen que el año que viene vamos a usar el gas de Vaca Muerta sin necesidad de importar los barquitos de gas licuado gracias al gasoducto Néstor Kirchner que no está en marcha", finalizó.

https://twitter.com/PPT_oficial/status/1531087968324177921 Bombos y platillos por el gasoducto que no existe. Un informe de #PPT. #VolvemosMejores pic.twitter.com/RZNzzuTc60 — PPT (@PPT_oficial) May 30, 2022

Respuesta de Martínez

Ante esto, como intento de cristalizar el avance de las obras, el secretario de Energía, Darío Martínez, salió al cruce al anticipar que la parte inicial del gasoducto estará funcionando para el próximo invierno. "En el invierno de 2023 estará conectada la primera etapa y produciremos 11 millones de metros cúbicos adicionales y para fines de año, 19 millones de m3 adicionales", dijo.

Martínez quiso desacreditar que haya demoras al afirmar que "estamos muy contentos con los avances que viene dando la Argentina". "10 años después de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de controlar YPF, Alberto Fernández tomó la decisión de avanzar con el Gasoducto y lanzar el Plan Gas”, aseveró el funcionario. En diálogo con El Destape Radio, destacó que “es el desafío de infraestructura y de transporte de gas más importante de los últimos 40 años”.

Embed

Martínez afirmó que la obra "viene avanzando a pasos agigantados" y para argumentarlo dijo que "ya se licitaron los caños, el Banco Central autorizó a la empresa que los fabrica a disponer de los dólares; ya se avanzó con los estudios de impacto ambiental en Neuquén, Río Negro y La Pampa; ya se hizo el fideicomiso y esta semana se van a poner los pliegos de las obras a disposición de aquellas empresas que participen".

"Estamos muy conformes", dijo el secretario de Energía.

Por otra parte, subrayó el impacto positivo que tendrá la obra para las cuentas nacionales: "Es ahorro de divisas fue estimado en 4.000 millones de dólares. Seremos proveedores de gas en la región".

El secretario de Energía de Nación, Darío Martínez.

Fuego amigo

Si bien Martínez le puso fecha a la inauguración del gasoducto tras los comentarios de Lanata -que salieron por la pantalla de El Trece con 9 puntos de rating- antes había sido el periodista cristinista Horacio Verbitsky el que había afirmado días atras la construcción del gasoducto "está en veremos" y que en el spot publicitario "se muestran obras que no existen".

En su portal, El cohete a la luna, Verbitsky había anticipado el 22/05 último lo mismo que Lanata en la noche del domingo: que sólo se licitó la compra de los caños, que proveerá Techint, y que resta el concurso para la obra civil.

gasoducto-verbitsky.jpg Fragmento del artículo de Verbitsky sobre el gasoducto 'Néstor Kirchner'.

Presuntos motivos

De acuerdo a Econojournal hay 4 motivos que habrían precipitado la renuncia de Pronsato, un hombre muy vinculado a Julio De Vido durante los gobiernos kirchneristas:

"¿Cuáles son los hechos que habrían motivado la renuncia del directivo?

1) El contrato con SIAT (la subsidiaria de Tenaris) para empezar a fabricar los caños del gasoducto aún no fue firmado. Pese a que, tal como publicó este medio, el BCRA ya otorgó una excepción a Enarsa para que la empresa de Techint pueda acceder al Mercado Libre de Cambios (MLC) y transferir cerca de US$ 220 millones a Brasil para comprar la chapa que se precisa para fabricar los tubos con costura, el final convenio con la empresa de Techint todavía no fue rubricado. Eso quiere decir que casi un mes después de resultar formalmente designada como proveedora de los caños del proyecto, SIAT aún no cobró el anticipo económico que precisa para comenzar a fabricar los tubos de acero.

2) La licitación de la construcción de la obra aún no está en la calle. En lo técnico, la redacción del pliego ya está prácticamente lista. Se licitarían seis frentes de obra: tres para construir el gasoducto Néstor Kirchner; otro para tender el gasoducto Mercedes-Cardales; un quinto para montar una planta compresora; y un sexto para realizar el paso submarino del caño por debajo del río. Pronsato quería lanzar la licitación a fines de abril o, como muy tarde, a principio de mayo. A dos días del inicio de junio, el pliego aún no se conoce.

3) La unidad ejecutora de Enarsa ya consiguió la aprobación de los estudios de impacto ambiental de tres de las cuatro provincias que serán atravesadas por la traza del gasoducto: Neuquén, Río Negro y La Pampa. ¿ Cuál es la única que aún no dio el OK? La provincia de Buenos Aires, que es gobernada por Axel Kicillof que, en teoría, dado su alineamiento total con la vicepresidente Cristina Kirchner, debería haber sido el primero en prestar conformidad. Sin embargo, funcionarios del Organismo de Desarrollo Sustentable provincial reclaman un cómputo de costos del proyecto antes de aprobar la evaluación ambiental.

4) El BICE aún no aprobó una serie de documentos internos para poder reutilizar una planta compresora que había adquirido el Estado para el Gasoducto del Noreste (GNEA). El banco tiene que avalar ahora que ese equipo se reutilice en el gasoducto Mercedes-Cardales, para lo cual es necesario realizarse un reacondicionamiento general que iba a estar a cargo de TGS. Pero tras meses de gestión, el BICE no autorizó ese esquema.

Los cuatro puntos anteriores demuestran, ante todo, una falencia en la gestión que puede explicarse por diversos motivos: a) subestimación de la complejidad técnico-administrativa del proyecto; b) preparación deficiente para lidiar con una obra de esta magnitud; o c) renuencia de los funcionarios a dejar su firma en los expedientes de licitación por temor a una eventual judicialización a futuro. En cualquier caso, la demora le seguirá costando al país millones de dólares para importar energía que tranquilamente podría producirse localmente".

Más contenido de Urgente24

La Matanza, virtual ring de una interna 'sangrienta'

El campo, duro con Alberto: "Viejos y fracasados errores"

Advertencia del cristinismo: "No se soluciona con una reunión"

Dólar blue estancado y sigue por detrás de los financieros

Javier Milei acelera en Córdoba: Un humorista, ¿candidato?