¿Impunidad? Horacio Cartes igual presentó su candidatura

“Todas las operaciones son legales, acá lo ilegal es lo que Seprelad intenta instalar. El informe busca justificar una denuncia pública antigua y sin pruebas”, dijeron.

También que el informe “tiene muchísimas falencias y falta de información como para llegar a las conclusiones expuestas”.

Dinero inexplicable N°1

De acuerdo con la investigación que llevó a cabo la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), el mercado bursátil paraguayo sería empleado por el grupo empresario de Cartes para legitimar los ingresos por el contrabando de cigarrillos.

Según los datos de la Bolsa de Valores Asunción (BVA), la casa bursátil Basa Capital logró abarcar un 46% de participación en el mercado en tan solo 1 año de actividad, cuando en 2019 solo representaba el 13%. Es uno de los puntos que señala el informe gubernamental, que hace especial atención en la rápida captación y escalada en el mercado de capitales.

En el análisis de transacciones con actores vinculados por afinidad política de transferencias personales de Horacio Cartes, se encuentran conexiones con políticos considerados de círculo de confianza de la Cámara de Diputados y Senadores. Estos movimientos de dinero fueron omitidos en las declaraciones juradas de funcionarios públicos.

Según la compilación de datos de transferencias nacionales remitidas por Horacio Cartes de 2019 a 2021, por ejemplo Luis Rafael De los Ríos Velázquez, líder de la bancada de Honor Colorado, recibió en transferencias US$ 800.000.

Ríos negó en aquel momento la propiedad de un inmueble a su nombre, pero en sus DDJJ de bienes posteriores figura un importante predio en Villa Hayes por US$ 33,6 millones al tipo de cambio 5.571 guaraníes por dólar, vigente al 31/12/2017.

En sus DDJJ de impuesto IVA, Luis de los Ríos no declaró estos ingresos provenientes del ex presidente Horacio Cartes, situación que podría conducir a la dificultad de justificar el dinero, como también la finalidad de las transferencias.

cartes3.jpg Santiago Peña, Pedro Alliana y Horacio Cartes.

Dinero explicable N°2

El ex presidente Horacio Cartes justificó el incremento de su patrimonio con movimientos de fuertes sumas de dinero a través de préstamos personales a sus propias empresas y a otras, donde la titularidad es de su hermana, Sarah Cartes, y de sus allegados.

Las deudas que embargan hasta por el 1.000% sus propias firmas no se justifican con los ingresos. Y hay llamativos préstamos por la totalidad del capital en empresas que no son de su propiedad, pero sí de su entorno familiar.

De acuerdo con declaraciones juradas de 2013 a 2018, como prestamista informal, el ex mandatario experimentó un fuerte aumento de sus ingresos con deudas a cobrar. En el documento entregado por Cartes a la Contraloría General de la República, se encuentra una lista de obligaciones a percibir que comprometen a sus propias empresas, sin un plan de pagos de retorno y en modalidad 'a la vista'.

Entre las operaciones, su hermana, María Sarah Cartes, realizó un préstamo de su hermano, por un monto similar a las acciones que ella tiene en el banco Basa, suma que la convierte a su vez, en dueña del 91,1% de la entidad bancaria, según memoria del Banco Basa de 2020, disponible en la web de la entidad. ¿Ella es testaferro de su hermano?

Dinero inexplicable N°3

En la empresa Campos e Invernada SA, el senador Sergio Godoy Codas también declaró que cuenta con acciones por montos idénticos a los de su deuda con Cartes. ¿El senador es testaferro de su amigo?

En 2018, Godoy Codas registró en su declaración jurada acciones de la firma por un valor y en 2020 le sumó otro monto, que se encuentran en las cuentas a cobrar por Horacio Cartes, consignadas a nombre de la empresa Campos e Invernada SA en 2014. UGodoy confirmó que poseía deudas con Cartes para su emprendimiento ganadero ya en 2009.

Defensa

“Cualquier cuestión polémica que exista con respecto a los aportes o adelantos de aportes de capital o préstamos particulares que haya dado de manera absolutamente circunstancial no habitual se encuentra justificada tributariamente, también ante toda la legislación del Banco Central, no existe absolutamente nada que se pueda poner en tela de juicio sobre esas operaciones”, manifestó Pedro Ovelar, el representante legal del ex Presidente.

---------------------------------------

Más notas de Urgente24:

Netflix: Todos los estrenos de junio 2022

A lo YouTube: TikTok suma el método de suscripción a su App

El piropo de Tini Stoessel a De Paul que explotó Twitter

De "ladrón" a "desencajado": duros cruces entre Alberto Fernández y Mauricio Macri

'La Casta' se despabila: ¡Javier Milei creció demasiado!