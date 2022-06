'La Casta' se despabila: ¡Javier Milei creció demasiado!

No obstante, al finalizar mayo 2022, las alarmas se han encendido. Apenas 7 meses después hay incendio en el 'Sistema'. Resulta que las encuestas dicen que hay que tomarse en serio a Milei. El 'Sistema' no lo esperaba. Él no estaba invitado a la fiesta de 2023 que debía ser, otra vez, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Ellos, los responsables de 17 años de fracaso habían decidido, con esa grieta que se inventaron, seguir compartiendo el poder.