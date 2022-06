Italia en Buenos Aires: 7 restaurantes imperdibles

Las opiniones de quienes lo visitaron destacan los platos abundantes, ricos y baratos. Aunque cabe mencionar también que pueden demorar en la atención.

Es un restaurante tipo cantina, muy concurrido por lo que se aconseja reservar mesa anticipadamente. Tienen dos horarios de reserva: a las 20.00 y a las 22.00 horas. Ofrecen descuentos de hasta el 25% pagando en efectivo.

image.png Uno de los platos más elegidos por los comensales es el que se sirve en una horma de queso.

Piegari Ristorante

Cuenta con 4,4 (de 5) estrellas y casi 1.000 reseñas en Google. Se encuentra ubicado en Recoleta y está abierto de lunes a domingo de 10.00 a 02.00 horas.

Ofrecen platos como: pan de pizza al parmeggiano a $711, hay platos para compartir entre dos personas como raviolones de burrata y hongos a $4.348 o la porción individual a $2.848, entrada de burrata con rúcula y prosciuto a $3.304 para dos personas, o pizza caprese con mozzarella tomate fresco y albahaca a $1.543 la porción individual y $2833 para dos personas, o ravioles a la scroffa de espinaca, ricota, gratinados con pomodoro, crema y parmesano a $2.756 la porción individual.

image.png Uno de los exquisitos platos que ofrece el restaurante Piegari.

Son especialistas en cocina italiana hace más de 26 años. Los comensales que lo visitaron destacan la buena atención y la calidad de la comida.

image.png El tentador tiramisú italiano.

Siamo nel Forno

Cuenta con 4,4 (de 5) estrellas y casi 3.000 reseñas en Google. Ubicado en Palermo, en pleno centro de Buenos Aires, se encuentra abierto de martes a domingo de 19:00 a 0:00 horas. No aceptan reservas.

Cuenta con diferentes opciones de pizza italiana. La clásica pizza Margherita, con salsa de tomate, parmesano, mozzarella y albahaca a $1.100, pizza de rúcula y prosciutto a $1.500, la pizza "blu e cipolla" con muzzarella, queso azul panceta ahumada española y cebolla a $1.300 y también ofrece postres como el cannoli siciliani a $600.

image.png El horno de barro donde se cocinan las pizzas italianas de Siamo nel Forno.

Los comensales que lo visitaron destacan la rica masa de la pizza y la variedad que ofrecen. Además, se puede ver al maestro pizzero cocinándolas en el horno de barro.

image.png Pizza de alcaparras, mozzarella y panceta. Una de las imperdibles.

Pasta Rossa

Otro de los restaurantes es Pasta Rossa, que tiene diferentes sucursales en Ramos Mejía, Lomas de Zamora, Canning, Adrogué y Lanús. Se encuentra abierto los lunes de 20.00 a 00.00 horas y de martes a domingo de 12.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 00.00 horas.

Tienen opciones vegetarianas y sin TACC (y sus salsas también). Ofrecen platos como spaghetti con diferentes salsas (scarparo, bolognesa, pomodoro, entre otras) a $1.190, ñoquis de papa gratinados con mozzarella a $1.140, lasagna della nonna a $1.300, y hasta degustación de quesos típicos italianos.

image.png La lasagna della nonna está hecha con carne de cuadril cortada a cuchillo y mucha mozzarella.

Según la opinión de los comensales los platos son abundantes y muy ricos. Además, el lugar está ambientado al estilo italiano. Cuenta con un espacio interior y otro exterior con una pequeña fogata en medio de las mesas rodeadas de plantas y flores de colores.

image.png Es uno de los restaurantes con una ambientación increíble.

Salgado Alimentos

Cuenta con 4,3 (de 5) estrellas y casi 4.000 comentarios en Google. Se encuentra ubicado en Villa Crespo en la Ciudad de Buenos Aires. Abre de lunes a domingo de 12.00 a 16.00 horas y luego, de 20.00 a 00.00 horas.

Es uno de los restaurantes exclusivo de pastas italianas. Hay distintos platos como: penne rigatti con pesto de rúcula, almendras y aceitunas negras a $1.220, conchiglioni italianos rellenos de ricota, espinaca, con tuco y gratinados a $1.450, ravioles de calabaza con crema de panceta y champiñones a $1.250.

7 (1).jpg Salgado es uno de los restaurantes imperdibles de comida italiana en Buenos Aires.

No cuenta con reserva, las mesas se establecen por orden de llegada. Ofrecen un 20% de descuento en delivery y take away pagando en efectivo. Quienes lo visitaron destacan las porciones abundantes, la buena relación precio-calidad y la amplia carta de pastas.

Cantina Pierino

Cuenta con 4,3 (de 5) estrellas y 3.000 reseñas en Google. Se encuentra ubicado en Almagro, abierto todos los días excepto los lunes. En los horarios de 12.00 a 15.00 horas los sábados y domingo, y luego de 20.30 a 00.00 horas.

Tiene una ambientación totalmente italiana: con banderines, cuadros y el estética de bodegón antiguo. Ofrecen platos italianos como: fetuccini con estofado, super lasagna, ñoquis de papa con salsa 4 quesos, ravioles de queso fontina con albondiguitas de ternera. De postre: el tiramisú clásico, servido en copa.

image.png Fetuccini a los 4 quesos. Realmente imperdible.

Los comensales aconsejan reservar ya que el lugar no es muy grande y concurre mucha gente. Destacan las porciones grandes, las pastas caseras y que los platos salen "a tiempo".

image.png Los platos de pasta son los más elegidos.

Italpast

Es otro de los restaurantes cerca de la Ciudad de Buenos Aires que tiene 4,5 (de 5) estrellas en Google y casi 4.000 comentarios. Tiene dos sucursales, una en Campana y otra en Cardales, a minutos de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra abierto todos los días, excepto los lunes. Abre de 11.00 a 15.00 horas y luego de 20.00 a 23.00 horas.

Tiene una trayectoria de 27 años y ofrece diversos platos de cocina italiana para degustar. Por ejemplo, la "prima pasta" es un plato de jamón crudo, mortadela con pistacho, sección de quesos, berenjenas y tomates confitados a $2.300, la burrata (mozzarella de búfala, jamón crudo, rúcula, oliva y aceto balsámico, a $2.400.

image.png El plato "ravioli dei carabinieri" tiene masa negra, rellenos de langostinos y zapallo con salsa de langostinos y azafrán.

También hay variedad de gustos de pizza, como la pizza funghi con salsa de tomates, mozzarella, champiñones salteados y orégano a $1.700 o la pizza bianca con mozzarella y porotos a $1.600, una opción vegetariana. Hay opciones de risotto, como el risotto di gamberoni con langostinos a $2.200.

Quienes tuvieron la oportunidad de visitar Italpast recomiendan reservar con anticipación y destacan que es una excelente experiencia gastronómica. Además, es uno de los restaurantes con una amplia carta de vinos y una cava.

image.png Italpast es uno de los restaurantes en Buenos Aires que te hacen sentir como si estuvieras comiendo en Italia.

