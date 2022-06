Sábado Negro para criptomonedas, con bitcoin en US$ 18.000

bitcoin-moneda-activo-financiero-inflaccion.jpg Bitcoin pierde y pierde y pierde por estas horas. ¿Dónde hay un maldito piso sólido?

Financial Times hizo un recuento de heridos:

Celsius y Babel Financial , compañías de préstamos criptográficos, ya bloquearon los retiros.

, compañías de préstamos criptográficos, ya bloquearon los retiros. Babel Finance dijo a los clientes que suspendería los reembolsos y retiros de todos los productos, citando "presiones de liquidez inusuales".

dijo a los clientes que suspendería los reembolsos y retiros de todos los productos, citando "presiones de liquidez inusuales". Celsius Network LLC no ha permitido a los usuarios retirar fondos desde hace 1 semana, citando condiciones extremas del mercado.

no ha permitido a los usuarios retirar fondos desde hace 1 semana, citando condiciones extremas del mercado. Three Arrows no cumplió con las demandas de los prestamistas de aportar fondos adicionales para cubrir las apuestas en contra.

no cumplió con las demandas de los prestamistas de aportar fondos adicionales para cubrir las apuestas en contra. El mes pasado, Luna y Terra, 2 tokens populares porque ofrecían rendimientos ultra altos, colapsaron.

Conor Ryder, analista del proveedor de investigación y datos Kaiko, lo dijo:

Las fichas de dominó están cayendo. Con más fichas, probablemente precios más a la baja, probablemente una bola de nieve con estas liquidaciones"

Velatorio

Bitcoin ha perdido más del 70% de su valor desde sus días de esplendor, que fueron en el otoño (boreal) o sea la primavera (austral) 2021. En noviembre llegó a US$ 67.802 y se hablaba de un futuro cercano a US$ 100.000.

El valor total del criptomercado se estima que ha caído por debajo de US$ 1 billón cuando fue de US$ 3,2 billones. ¿Alguien puede explicar qué pasó con US$ 2 billones?

FT: "Los prestamistas más pequeños también han reducido o pausado los retiros, mientras que la criptoplataforma Voyager, que cotiza en Toronto (Canadá), firmó un acuerdo para pedir prestado más de US$ 200 millones de la firma comercial Alameda."

Es cierto que puede recuperarse tal como sucedió en otras ocasiones pero no hay certeza de cuándo ni cómo. El ciclo macroeconómico global es más confuso que en el pasado. Boris Johnson, 1er. ministro británico, acaba de advertir a sus colegas de la OTAN que mejor prepararse para una larga guerra entre Rusia y Ucrania, ¿con cuáles consecuencias?

"Será muy doloroso para muchos inversores", dijo Yuya Hasegawa, analista de mercado en el criptointercambio japonés Bitbank Inc. Luego le dijo a The Wall Street Journal:

La gente perderá la confianza en el criptomercado en su conjunto, pero los criptoinversores experimentados y aquellos que creen en sus perspectivas a largo plazo verán una oportunidad de comprar a precios reducidos.

Hasegawa coincide con Aleex / Minimal Trader pero... será un mercado más reducido porque las criptomonedas han perdido credibilidad y recuperarla llevará mucho más tiempo que recomponer las cotizaciones.

Algunos recuerdan Lehman Brothers. Pero hubo un rescate más o menos organizado por la Reserva Federal. Aquí no hay nada parecido, es todo a riesgo.

Por entonces empleados de Lehman Brothers, reciben la información que se quedaron sin trabajo. ¿Recuerdan los días de Lehman Brothers?

El tema de fondo

Un pionero en esto, cuando los chicos que escriben sobre esto todavía estaban en la escuela primaria o en el jardín de infantes, aún antes que Carlos Maslatón se enterase del bitcoin, tal como es Gustavo Hernández Baratta, sobreviviente de mil percances del bitcoin, reflexionó:

"Es cierto que puede obtener retorno importante quien haya comprado a precios por debajo del actual, hoy evite el pánico de vender y espere, suoniendo que bitcoin hará lo que hizo en ocasiones anteriores que es rebotar contra el techo anterior, que se convierte en piso y a partir de ahí empieza una carrera alcista, primero con timidez y luego en forma hasta alocada, que en la última vez fue 20 veces ese piso. ¿El pasado se repetirá otra vez? Hay mucho de componente psicológico, hay mucho de timba y hay mucho de no entender de qué trata."

De todos modos, así como está hoy, bitcoin no sirve para nada. Tiene un planteo exclusivamente especulativo, muy especulativo. Pero tiene razón Warren Buffett, no sirve para nada. Bitcoin hoy no tiene el planteo original de alias Satoshi Nakamoto.

Es un tema muy interesante. Blackchain llegó para quedarse pero bitcoin no funciona como medio de pago sino como un activo para obtener rentabilidad inmediata... hasta que se cae para volver a empezar, ¿cuál es su propósito? ¿Para qué sirve en esa condición que ni siquiera obtiene estabilidad? Es lo que debería debatirse pero están obviando el tema.

