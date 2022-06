Gasoil: 14 provincias al rojo vivo por el desabastecimiento

Sin dólares no hay gasoil. Sin gasoil no hay producción y sin esta última, no hay dólares.

En esa lógica se ven envueltas las provincias que figuran en el mapa “de calor” del gasoil. En menor escala, la falta afecta a Ciudad de Buenos Aires, San Luis, La Rioja, Catamarca, y La Pampa.

En esos lugares hay un abastecimiento garantizado de hasta 20 litros. En Río Negro y Santa Cruz, se consiguen entre 50 y 100 litros por cliente

Y solo en 3 provincias, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego, hay abastecimiento total. En el resto del país, el gasoil es un bien valuado en hasta $240 pesos el litro en su versión “blue”.

Los datos surgen de un relevamiento nacional de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). La institución hizo además una encuesta entre transportistas y un 95% acusó problemas para conseguir gasoil en las distintas provincias.

